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29 червня 2024, 12:37

У Сільпо почали брати «чайові»

Група компаній Fozzy Group запустила проєкт із чайовими для працівників Сільпо. Наразі проєкт масштабували у 95 магазинах. Про це пише NV Бізнес із посиланням на пресслужбу Fozzy Group.

Група компаній Fozzy Group запустила проєкт із чайовими для працівників Сільпо.

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За словами Fozzy Group ще до початку програми 47% працівників хоча б один раз отримували чайові від гостей. Найбільші суми — 1400 грн за місяць, та 1000 грн за один раз.

«Подібний проєкт з чайовими для кур'єрів ми запустили ще у грудні 2023 року в мобільному застосунку Сільпо. Лише за травень гості віддячили нашим кур'єрам чайовими 17745 разів.

Загалом кількість замовлень «з чаєм» від гостя щомісяця зростає і зараз сягає 7% замовлень на місяць. Середні чайові для кур'єра становлять 46 гривень, а найбільші чайові за один раз були 1200 грн", — додали в компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
29 червня 2024, 12:47
#
Чайові то добре:))
+
+15
ValentinVesels
ValentinVesels
29 червня 2024, 13:17
#
Як зрозуміти «запуск проекту чайові»? Якщо мені подобається обслуговування, я лишаю чайові, що змінюється?
+
0
Exba
Exba
29 червня 2024, 13:25
#
Зарплаты поднять не пробовали?
+
0
bonv
bonv
29 червня 2024, 13:37
#
Хороше обслуговування — хороші чайові:))
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