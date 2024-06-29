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29 червня 2024, 11:07

Українці просять переглянути Нацстратегію доходів

Електронна петиція на сайті Кабміну про необхідність переглянути Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки зібрала необхідні 25 000 підписів.

Електронна петиція на сайті Кабміну про необхідність переглянути Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки зібрала необхідні 25 000 підписів.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Якщо коротко, наша вимога — ніколи про наші податки без нас», — описав суть петиції її автор Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Якщо коротко, наша вимога — ніколи про наші податки без нас», — описав суть петиції її автор Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Він як автор петиції вважає, що національна стратегія має кілька критичних недоліків.

Наприклад, вона передбачає наділення фіскальних органів повноваженнями судової й правоохоронної системи в частині оперативно-розшукової діяльності та праві виносити одноосібне рішення про стягнення боргу, доступу до банківської таємниці.

Інші претензії стосуються пропозицій звузити використання спрощеної системи оподаткування, розширити дискреційні повноваження для інституційно слабких фіскальних органів (тобто їм надається свобода обирати рішення з кількох юридично допустимих), відсутність норми про перехід на міжнародні практики податкового обліку (які більш дружні до платників податків порівняно з національними стандартами).

«З огляду на викладене звертаємось із вимогою переглянути Національну стратегію доходів на 2024−2030 роки після публічних консультацій із бізнес-асоціаціями та громадськістю», — йдеться в петиції.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
29 червня 2024, 12:05
#
Потрібно вимагати поміняти не нацстратегію, а тих, хто це все впроваджує.
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0
bonv
bonv
29 червня 2024, 12:33
#
Доїли народ і будуть доїти.
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