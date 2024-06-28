У Міненерго розповіли, чи вимикатимуть світло на вихідних

В Україні ситуація з енергопостачанням залишається складною, але попри спеку на вихідних можливо обійдеться без відключень світла. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

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«Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека», — сказала Гринчук.

Вона висловила сподівання, що вдасться зменшити графіки відключення або уникнути навіть.

«Але ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою», — додала заступниця міністра енергетики.

Нагадаємо

Нещодавно Гринчук розповіла, коли ситуація стане кращою.

Сьогодні, 28 червня, за словами Укренерго, графіки відключення електроенергії діятимуть цілодобово.