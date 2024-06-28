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28 червня 2024, 13:14

У Міненерго розповіли, чи вимикатимуть світло на вихідних

В Україні ситуація з енергопостачанням залишається складною, але попри спеку на вихідних можливо обійдеться без відключень світла. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

В Україні ситуація з енергопостачанням залишається складною, але попри спеку на вихідних можливо обійдеться без відключень світла.
Фото: pixabay.com

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«Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека», — сказала Гринчук.

Вона висловила сподівання, що вдасться зменшити графіки відключення або уникнути навіть.

«Але ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою», — додала заступниця міністра енергетики.

Нагадаємо

Нещодавно Гринчук розповіла, коли ситуація стане кращою.

Сьогодні, 28 червня, за словами Укренерго, графіки відключення електроенергії діятимуть цілодобово.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 13:39
#
Це звісно класно, але хтось може пояснити, яким чином в будні дні, коли всі на роботі до 17−18 години, (нагадую, що дтек і компанія (yasno, укренерго і тд) розділяє споживання побутових споживачів і бізнес), відключають світло у зв`язку з «критичним» навантаженням, хоча по факту навантаження відбуватися може тільки після 18 години вечора, коли всі з роботи повертаються.

А на вихідних, коли переважно всі сидять вдома, і весь день працює: кондиціонер, пральна машина, телевізор, електроплити, витяжки, компи і тд. — то О ДИВО, навантаження не критичне і світло не вимикають

Щось тут не так наче, ні?)
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 червня 2024, 13:45
#
Основними споживачами ее є промисловість, яка працює переважно в будні дні.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 13:49
#
Ще раз, для неуважних, укренерго і всі інші, розділяють споживання окремо між бізнесом, і споживання окремо між побутовими споживачами, ці дві категорії не переплітаються, споживання електроенергії бізнесом ніяк не впливає на споживання електроенергії побутовими споживачами, бо укренерго бачить їх як дві різні категорії з своїми обсягами енергії, ПЛЮС, крупний бізнес і багато хто в малому бізнесі — на генераторах.

p.s. Заводи великих компаній, котрі реально багато споживають електроенергії, працюють і на вихідних, особливо коли великий попит на продукцію, це для тих, хто далекий від реального виробництва компаніями, тримаю в курсі.
+
+15
mantis05
mantis05
28 червня 2024, 14:24
#
Если в будние дни, общий пул, условно, делят на 20% и 80%, н выходных его делят наоборот 80% и 20%. Как бы, вполне просто.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 14:36
#
Якась в тебе корява схема виходить, сам придумав?
Бо на підприємствах за твоєю логікою світло мало б бути ледве не весь день, але їх так само вимикають за графіками, а у побутових споживачів було б світло 3−4 години всього в день, тож придумай собі якусь іншу казку і живи з цим далі, цілком просто))0)
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+60
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 13:41
#
А взагалі уряд класну схему провернув, споживають всі по факту стільки ж як і раніше, бо відключеннями світла регулюється споживання, але тепер всі платять за той самий обсяг електроенергії більше, ідеальна корупційна схема державного рівня :)
+
0
mantis05
mantis05
28 червня 2024, 14:25
#
Плохая власть- разбомбила нам ТЭС. Аплодирую стоя.
+
+45
tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 14:33
#
Сарказм на рівня дитсадку, але то таке. Погана влада виписує собі 60 мільйонів на компенсацію оренди житла для депутатів, краде на корупційних тендерах, де закуповуються овочерізки, дубові двері і барабани в бомбосховища за мільйони гривень, їздить на Chevrolet Tahoe переданих для гуманітарних цілей, закриває очі на те, що Голова Нацбанку України отримує 600 тисяч гривень на місяць офіційної зарплати, а шестеро його замісників отримують від 500 до 600 тисяч гривень на місяць офіційної зп, а потім каже «сорі, на доплати військовим немає, бо закон був прийнятий після затвердження бюджету на рік», тож внутрішній ворог не набагато кращий за зовнішнього.

Влада просрала довіру людей, тепер люди все більше обговорюють те, що влада робить що хоче і краде скільки хоче, а не те, що кацапи вчергове нанесли ракетні удари. Тому, щоб під час війни, змусити людей ненавидіти себе, владі треба було дуже постаратися і вони з цим завданням впоралися на відмінно, тож можеш собі поаплодувати :)

p. s. Після того, як розбомбили Трипільську ТЕС, ще близько місяця світло в киян взагалі не вимикали, тримаю в курсі.
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