В Україні ситуація з енергопостачанням залишається складною, але попри спеку на вихідних можливо обійдеться без відключень світла. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
28 червня 2024, 13:14
У Міненерго розповіли, чи вимикатимуть світло на вихідних
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«Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека», — сказала Гринчук.
Вона висловила сподівання, що вдасться зменшити графіки відключення або уникнути навіть.
«Але ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою», — додала заступниця міністра енергетики.
Нагадаємо
Нещодавно Гринчук розповіла, коли ситуація стане кращою.
Сьогодні, 28 червня, за словами Укренерго, графіки відключення електроенергії діятимуть цілодобово.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
А на вихідних, коли переважно всі сидять вдома, і весь день працює: кондиціонер, пральна машина, телевізор, електроплити, витяжки, компи і тд. — то О ДИВО, навантаження не критичне і світло не вимикають
Щось тут не так наче, ні?)
p.s. Заводи великих компаній, котрі реально багато споживають електроенергії, працюють і на вихідних, особливо коли великий попит на продукцію, це для тих, хто далекий від реального виробництва компаніями, тримаю в курсі.
Бо на підприємствах за твоєю логікою світло мало б бути ледве не весь день, але їх так само вимикають за графіками, а у побутових споживачів було б світло 3−4 години всього в день, тож придумай собі якусь іншу казку і живи з цим далі, цілком просто))0)
Влада просрала довіру людей, тепер люди все більше обговорюють те, що влада робить що хоче і краде скільки хоче, а не те, що кацапи вчергове нанесли ракетні удари. Тому, щоб під час війни, змусити людей ненавидіти себе, владі треба було дуже постаратися і вони з цим завданням впоралися на відмінно, тож можеш собі поаплодувати :)
p. s. Після того, як розбомбили Трипільську ТЕС, ще близько місяця світло в киян взагалі не вимикали, тримаю в курсі.