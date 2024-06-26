Відключення світла стали тривалішими. У Міненерго розповіли, коли ситуація стане кращою

Через нещодавні російські обстріли в Україні зберігається дефіцит в електроенергії. Ситуація стане кращою, коли завершаться ремонтні роботи. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

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«В ніч з п'ятниці на суботу знову були масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, були атаковані об'єкти системи передач, це своєю чергою вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні у нас зберігається дефіцит», — заявила Гринчук.

За її словами, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних енергетичних й генеруючих потужностей, щоб підготувати їх для стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Наразі це є основним пріоритетом.

«Зараз нам всім дуже боляче терпіти відключення, але ми всі повинні розуміти, що взимку це буде набагато гірше. Тому ми намагаємося зараз зробити все можливе, щоб всі наші доступні потужності, і ті, які ми відновлюємо після пошкоджень, щоб вони всі безперебійно працювали протягом осінньо-зимового періоду», — зазначила Гринчук.

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Коли ситуація покращиться

За її словами, ситуація стане кращою, коли завершаться всі технічні обслуговування й ремонтні кампанії.

«Звичайно в першу чергу на атомних блоках, тому що атомна генерація забезпечує більш ніж половину покриття наших потреб. Після суботніх атак продовжуємо відновлення, тому дійсно дефіцит через жарку погоду трішечки збільшився в ці дні. Однак, думаю, що скоро ситуація покращиться, якщо не буде додаткових обстрілів», — сказала заступниця міністра енергетики.

Один з найскладніших періодів

Вона також додала, що зараз один з найскладніших періодів, тому що пошкодження тривають та пройшло мало часу, щоб відновитися достатньо.

«Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться захистити ті існуючі потужності, і те, що ми відновлюємо. Росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати, щоб це завдало максимальної шкоди енергетичній системі», — заявила Гринчук.

Вона також зазначила, енергетики роблять все, щоб в наступні місяці у країні було набагато більше електроенергії.

Нагадаємо

Укренерго збільшило обсяги обмежень електропостачання для побутових споживачів увечері 26 червня.