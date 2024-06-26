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26 червня 2024, 14:34

Відключення світла стали тривалішими. У Міненерго розповіли, коли ситуація стане кращою

Через нещодавні російські обстріли в Україні зберігається дефіцит в електроенергії. Ситуація стане кращою, коли завершаться ремонтні роботи. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Через нещодавні російські обстріли в Україні зберігається дефіцит в електроенергії.
Фото: pixabay.com

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«В ніч з п'ятниці на суботу знову були масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, були атаковані об'єкти системи передач, це своєю чергою вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні у нас зберігається дефіцит», — заявила Гринчук.

За її словами, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних енергетичних й генеруючих потужностей, щоб підготувати їх для стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Наразі це є основним пріоритетом.

«Зараз нам всім дуже боляче терпіти відключення, але ми всі повинні розуміти, що взимку це буде набагато гірше. Тому ми намагаємося зараз зробити все можливе, щоб всі наші доступні потужності, і ті, які ми відновлюємо після пошкоджень, щоб вони всі безперебійно працювали протягом осінньо-зимового періоду», — зазначила Гринчук.

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Коли ситуація покращиться

За її словами, ситуація стане кращою, коли завершаться всі технічні обслуговування й ремонтні кампанії.

«Звичайно в першу чергу на атомних блоках, тому що атомна генерація забезпечує більш ніж половину покриття наших потреб. Після суботніх атак продовжуємо відновлення, тому дійсно дефіцит через жарку погоду трішечки збільшився в ці дні. Однак, думаю, що скоро ситуація покращиться, якщо не буде додаткових обстрілів», — сказала заступниця міністра енергетики.

Один з найскладніших періодів

Вона також додала, що зараз один з найскладніших періодів, тому що пошкодження тривають та пройшло мало часу, щоб відновитися достатньо.

«Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться захистити ті існуючі потужності, і те, що ми відновлюємо. Росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати, щоб це завдало максимальної шкоди енергетичній системі», — заявила Гринчук.

Вона також зазначила, енергетики роблять все, щоб в наступні місяці у країні було набагато більше електроенергії.

Нагадаємо

Укренерго збільшило обсяги обмежень електропостачання для побутових споживачів увечері 26 червня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+45
tckgoblinu
tckgoblinu
26 червня 2024, 14:42
#
««Зараз нам всім дуже боляче терпіти відключення, але ми всі повинні розуміти, що взимку це буде набагато гірше.»

Ну чому ж «нам всім», депутатам котрі населенню підняли ціни на електроенергію, в той момент коли Україні з листопада 2023 року по нині більше мільярда гривень (в еквіваленті з євро та долара в сукупності) виділили на енергетику, котрі собі виписують премії, роблять тендери на барабани в бомбосховища за мільйони і виписують у держави 62 мільйони гривень на компенсацію собі оренди житла, очевидно не «дуже боляче терпіти відключення».
+
+44
tckgoblinu
tckgoblinu
26 червня 2024, 14:47
#
Сидиш, дивишся як пакують людей в бусіки, кладуть мордою в асфальт навіть колишніх захисників, дивишся, як тцк вбивають людей в будівлі тцк, дивишся декларації депутатів і зарплати пана Голови Нацбанку та шести його замісників, читаєш новини про те, як на фронті не вистачає зброї і взагалі немає грошей на доплати військовим, зато 60 лимонів депутатам на оренду житла є, ще пару мільйонів на дубові двері, овочерізки і барабани в бомбосховища є, 500 лимонів на «дуже потрібну» закупівлю червоного, білого і ігристого вина разом з восьминогами і ікрою для полярної станції, а потім переводиш погляд на черговий білборд з написом «ДОНАТЬ НА СВОЇХ, ДОНАТЬ НА ЗСУ» і думаєш, що ти десь *** трошки, щось не так з владою в цій країні, якщо під час війни гроші виділяються на всяку парашу, але жодного заводу для виготовлення дронів за три роки війни в нас немає :)
+
0
Voinvoin
Voinvoin
26 червня 2024, 15:48
#
Друже, я твої жалоби читаю слово в слово не перший тиждень. Ти або один раз надрукував та як спам кругом пхаєш це, або російський товарищ. Пропонуй що треба робити, а не спам скиглення. У нас крали і до і будуть красти після, а ти пропонуй по суті
+
+59
milon
milon
26 червня 2024, 14:50
#
Так пусть выпустят людей из страны и нагрузка уменьшится, а нет, такой вариант недопустим))
+
0
artarlit
artarlit
26 червня 2024, 15:13
#
В смысле не допустим? За что в 2014 мадан стоял? У всех безвиз. Не рабы. Весь мир с нами. Собрал чемодан и едь. В чем проблема?
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
26 червня 2024, 15:08
#
Хто мав гроші і бажання, той в принципі зміг собі забезпечити нормальні умови існування навіть з такими графіками. Веселуха почнеться коли ми почнемо рахувати у скільки нам такі відключення обійшлися в економічному плані, бо в масштабі індивідуальні рішення, що люди собі влаштували не працюють.

Також, мене цікавить, а що буде з теплом взимку?

PS У мене є єдине сподівання, що якщо в Україні розпочнеться гуманітарна катастрофа, то нас таки випустять з цього раю.
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+15
Voinvoin
Voinvoin
26 червня 2024, 15:50
#
Тиса в поміч. Або приймай міри для утеплення, а не розповідай що всі винні і хтось зобов’язаний. Бо як приїздять в Європу то як миші сидять і не скиглять що щось не так, чи треба за все платити…
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0
nitrolog
nitrolog
26 червня 2024, 16:05
#
В мене квартира повністю на електриці, і води немає бо насоси не працюють, але не скиглю і сиджу на дивані, а просто підняв дупу і підготувався ще весною 22 року, купив газовий пальник, води запас завжди є, потім і портативну електростанцію купив, гадаєш багато витратив?
Але сиджу з електрикою і газом і не хвилююсь про світло бо не скиглив, а ви чекайте поки вам подадуть
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