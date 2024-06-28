У п'ятницю, 28 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
28 червня 2024, 8:44
Укренерго: сьогодні графіки відключення світла діятимуть цілодобово
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Зазначається, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Українців також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли є світло.
Нагадаємо
Нещодавно заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, коли ситуація стане кращою.
Джерело: Мінфін
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