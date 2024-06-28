Редакція «Мінфіну» вітає вас з Днем Конституції України!
28 червня 2024, 11:22
З Днем Конституції України!
Шановні читачі!
Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу. Бажаємо завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права та поважати закон.
Висловлюємо велику подяку нашим захисникам і захисницям — ЗСУ, волонтерам, медикам та всім, хто працює задля нашої перемоги.
Слава Україні!
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 16
https://www.youtube.com/watch?v=wr6Y491gPl4
Рада очередной раз подтерелась Конституцией… и про КМУ… которая просто обосрала Конституцию…
Незначительные нарушения конституции при Януковиче — «зрада», «банду гэть», «на майдан»!!!
Тотальный игнор конституции при Порошенко/Зеленском — «неначасi», «а то путiн нападет» и т.д.
Смотришь на фото 1942 года — а там в блокадном ленинграде дети падающие от голода вытачивают снаряды . Так мило . Пока не задумываешься . А как в ленинград попал металл , почему не хлеб , почему детей не вывезли и т. д. Но приоритет кровожадность и сотворение легенд потом . Чтоб все ужаснулись ЧУЖОМУ преступлению . Один снаряд весит десятки киллограмм , стружка тоже десятки , ребенку дали 125 грамм хлеба … какие плохие все вокруг …
>> соотвечетвенники
А прикинь если я из Украины, а в РФ ездил всего 1 раз на пару недель, году так в 95-ом?
https://www.unian.ua/economics/finance/defolt-vzhe-u-serpni-yaki-shansi-ukrajini-ta-yak-ce-vpline-na-kishenyu-kozhnogo-ukrajincya-12680475.html