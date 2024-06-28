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28 червня 2024, 11:22

З Днем Конституції України!

Редакція «Мінфіну» вітає вас з Днем Конституції України!

Редакція «Мінфіну» вітає вас з Днем Конституції України!

Шановні читачі!

Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу. Бажаємо завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права та поважати закон.

Висловлюємо велику подяку нашим захисникам і захисницям — ЗСУ, волонтерам, медикам та всім, хто працює задля нашої перемоги.

Слава Україні!

Читайте також: Права громадян під час війни: як їх обмежують конституції України та країн Європи

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+191
Breaking
Breaking
28 червня 2024, 11:34
#
Так вона ж на паузі
+
+116
kadaad1988
kadaad1988
28 червня 2024, 11:53
#
Которую ни одна *** у власти никогда не выполняла!!! Что празднуем?!
+
+131
Mini Mi
Mini Mi
28 червня 2024, 11:58
#
На которую щас всем плевать и ее отменяют даже не законами, а указами кабмина
+
+88
innapcholko
innapcholko
28 червня 2024, 12:29
#
Подписали законопроект про военную полицию, им дают право вламываться в дом с нарушением Конституции и Законов Украины

https://www.youtube.com/watch?v=wr6Y491gPl4

Рада очередной раз подтерелась Конституцией… и про КМУ… которая просто обосрала Конституцию…
+
0
Три літри
Три літри
28 червня 2024, 13:13
#
У підмоскалених зрадофілів палає…
+
+89
Riojas
Riojas
28 червня 2024, 13:17
#
А у вас не палає, що Конституція виконується там, де прописані обов’язки Миколи та покарання за їх невиконання? Розділи «права Миколи та відстоювання цих прав» не на часі та після перемоги.
+
+99
Вячеслав Горелов
Вячеслав Горелов
28 червня 2024, 13:22
#
Не перестаю удивляться, как подкастрюленные быстро меняют свои принципы и взгляды.
Незначительные нарушения конституции при Януковиче — «зрада», «банду гэть», «на майдан»!!!
Тотальный игнор конституции при Порошенко/Зеленском — «неначасi», «а то путiн нападет» и т.д.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 червня 2024, 13:36
#
Мирная и военная оценка различаются , во время ВОВ я так понимаю ваши соотвечетвенники требовали соблюдения их прав ? или тупо молчали ? мы об этом можем говорить . А вы не можете , даже сейчас , даже о тех событиях . А то будут «фейки» .

Смотришь на фото 1942 года — а там в блокадном ленинграде дети падающие от голода вытачивают снаряды . Так мило . Пока не задумываешься . А как в ленинград попал металл , почему не хлеб , почему детей не вывезли и т. д. Но приоритет кровожадность и сотворение легенд потом . Чтоб все ужаснулись ЧУЖОМУ преступлению . Один снаряд весит десятки киллограмм , стружка тоже десятки , ребенку дали 125 грамм хлеба … какие плохие все вокруг …
+
+15
Вячеслав Горелов
Вячеслав Горелов
28 червня 2024, 14:55
#
Генетический раб оправдывает своего господаря, его тоталитарные законы и полное игнорирование конституции тем, что там у москалей когда-то что-то было. Ясно.

>> соотвечетвенники
А прикинь если я из Украины, а в РФ ездил всего 1 раз на пару недель, году так в 95-ом?
+
+15
Вячеслав Горелов
Вячеслав Горелов
28 червня 2024, 13:26
#
Украина подала заявку в Совет Европы «о частичном временном отступлении от соблюдения Европейской конвенции о защите прав и свобод человека». Соответствующий документ опубликован на сайте Совета Европы. Уведомление датировано четвертым апреля.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
28 червня 2024, 14:02
#
Частичном?)
+
0
stas12345
stas12345
28 червня 2024, 14:29
#
Тютю что ли?)
+
+16
agsmith15
agsmith15
28 червня 2024, 14:37
#
Когда-то у нас была Конституция
+
0
bonv
bonv
28 червня 2024, 14:49
#
Дефолт вже у серпні: які шанси України та як це вплине на кишеню кожного українця.
https://www.unian.ua/economics/finance/defolt-vzhe-u-serpni-yaki-shansi-ukrajini-ta-yak-ce-vpline-na-kishenyu-kozhnogo-ukrajincya-12680475.html
+
+29
juular
juular
28 червня 2024, 14:51
#
Звучит, как издевательство
+
+15
Вячеслав Горелов
Вячеслав Горелов
28 червня 2024, 14:56
#
Конституция неначасi.
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