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27 червня 2024, 10:46

Влада Німеччини відправила на торгові платформи ще $36 млн у біткоїні

26 червня пов'язані з урядом Німеччини біткоїн-гаманці переказали на криптоторговельні платформи 595,3 BTC на суму $36,65 млн, згідно з даними Arkham.

26 червня пов'язані з урядом Німеччини біткоїн-гаманці переказали на криптоторговельні платформи 595,3 BTC на суму $36,65 млн, згідно з даними Arkham.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗ цієї кількості по 125 BTC відправлено на криптовалютні біржі Bitstamp та Kraken.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

З цієї кількості по 125 BTC відправлено на криптовалютні біржі Bitstamp та Kraken. Після тестової транзакції в 0,001 BTC був переклад 345,3 BTC на адресу маркетмейкера Flow Traders.

Фахівці Arkham також наголосили на трансакції у розмірі 500 BTC на гаманець, належність якого вони на момент написання не ідентифікували.

Читайте: Влада Німеччини вивела на криптобіржі 400 BTC

Експерти компанії припускають, що йдеться про монети, конфісковані правоохоронцями у січні у адміністраторів піратського кіносайту Movie2k. Спочатку на контрольованих Федеральним відомством кримінальної поліції Німеччини (BKA) гаманцях зберігалося 50 000 BTC.

Нагадаємо

Влада почала активно переміщати криптовалюту з 19 червня, коли її частина вперше потрапила на біржі Kraken та Bitstamp. У спільноті пов'язали можливі продажі активів із «невеликим падінням» ціни.

25 червня BKA відправило по 200 BTC на Coinbase та Kraken.

Згідно з Arkham, у розпорядженні відомства залишається 45 264 BTC вартістю $2,78 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Саша Ник
Саша Ник
27 червня 2024, 11:12
#
И шо? Падаем до 15 тыс за биток?)))
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