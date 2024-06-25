Влада Німеччини вивела на криптобіржі 400 BTC

Влада Німеччини продовжує продаж біткоїнів зі свого портфеля, згідно з даними платформи Arkham Intelligence. 25 червня 2024 року вона вивела ще 400 BTC, пише Incrypted.

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Продаж біткоїнів

Влада Німеччини контролює біткоїни на $2,8 млрд за курсом на той момент. Водночас 19−20 червня 2024 року з урядового рахунку вивели на криптобіржі активи на $195 млн.

Після цього, судячи з даних платформи, деякий час біткоїни акумулювали на гаманці. 25 червня 2024 року з нього вивели 400 BTC двома траншами на майданчики Coinbase і Kraken.