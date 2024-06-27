Обсяг іпотечних кредитів зріс за місяць більш ніж на 21%

Банки України у квітні видали 1031 іпотечний кредит на загальну суму 1,75 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ .

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Скільки видано кредитів

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у квітні збільшився, порівнюючи з попереднім місяцем, на 21,6%.

Щодо видавання нової іпотеки у квітні проінформували 10 банків, які кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалося на вторинному ринку нерухомості.

Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування у межах програми «єОселя». Майже всі кредити у квітні надані у межах цієї програми.

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