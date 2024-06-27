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27 червня 2024, 8:53

Обсяг іпотечних кредитів зріс за місяць більш ніж на 21%

Банки України у квітні видали 1031 іпотечний кредит на загальну суму 1,75 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ.

Банки України у квітні видали 1031 іпотечний кредит на загальну суму 1,75 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Скільки видано кредитів

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у квітні збільшився, порівнюючи з попереднім місяцем, на 21,6%.

Щодо видавання нової іпотеки у квітні проінформували 10 банків, які кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалося на вторинному ринку нерухомості.

Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування у межах програми «єОселя». Майже всі кредити у квітні надані у межах цієї програми.

Читайте:У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у квітні збільшилася до 7,7% річних після утримання на рівні 7,6% річних п'ять місяців поспіль.

Де видано найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано у Києві та Київській області (440 договорів на загальну суму 836 млн грн, що становить 47,8% від загального обсягу), а також Львівській (79 договорів на 148 млн грн), Івано-Франківській (47 договорів на 68 млн грн) та Одеській (44 договори на 65 млн грн) областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
27 червня 2024, 11:28
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