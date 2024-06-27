Банки України у квітні видали 1031 іпотечний кредит на загальну суму 1,75 млрд грн. Про це свідчать дані НБУ.
Обсяг іпотечних кредитів зріс за місяць більш ніж на 21%
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки видано кредитів
Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у квітні збільшився, порівнюючи з попереднім місяцем, на 21,6%.
Щодо видавання нової іпотеки у квітні проінформували 10 банків, які кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалося на вторинному ринку нерухомості.
Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування у межах програми «єОселя». Майже всі кредити у квітні надані у межах цієї програми.
Читайте:У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у квітні збільшилася до 7,7% річних після утримання на рівні 7,6% річних п'ять місяців поспіль.
Де видано найбільше іпотечних кредитів
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано у Києві та Київській області (440 договорів на загальну суму 836 млн грн, що становить 47,8% від загального обсягу), а також Львівській (79 договорів на 148 млн грн), Івано-Франківській (47 договорів на 68 млн грн) та Одеській (44 договори на 65 млн грн) областях.
Коментарі - 1