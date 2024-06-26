Мемкоїни показали найбільше зростання серед криптоактивів у першій половині року

У першій половині 2024 року мемкоїни показали значне зростання, у порівнянні з іншими категоріями криптоактивів. Середній показник прибутковості топ-10 активів у цьому секторі становить 1834,22%. Про це повідомляє журналіст Колін Ву.

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Найбільш прибуткові мемкоїни

Серед мемкоїнів найбільшу прибутковість показав Brett (BRETT), він зріс на 14353,54% з моменту запуску. Токен Dogwifhat (WIF) піднявся на 933,93% з початку 2024 року.

Другим йде сектор токенізації реальних активів (RWA). З початку року середній показник прибутковості RWA-токенів склав 213,49%. Це у 8,6 менше, ніж у секторі мемкоїнів.

Найприбутковішими активами стали MANTRA (OM) і Ondo (ONDO), вони зросли на 1123,8% і 451,12% відповідно.

Трійку секторів, які показали найбільший прибуток у перші шість місяців 2024 року, замикає штучний інтелект. Тут дохідність склала 71,56%. Arkham (ARKM) та AIOZ Network (AIOZ) продемонстрували найкраще зростання — 215,50% та 192,19% відповідно.

Далі за показником прибутковості йдуть активи з таких галузей, як:

DePIN — 58,74%;

Layer 1 — 43%;

GameFi — 19,06%;

DeFi — 3,38%.

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У звіті зазначається, що середній прибуток мемкоїнів у понад 542 рази перевищує DeFi.

Сектор Layer 2 показав найгірші результати, його прибутковість склала -40,59%, скоротившись майже вдвічі. Серед таких токенів найгіршу динаміку продемонстрували AEVO (AEVO) і Starknet (STRK), вони втратили в ціні 85,40% та 63,16% відповідно.

Варто зазначити, що за пів року біткоїн зріс на 45,06%, а Ethereum — на 49,65%.