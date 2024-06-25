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25 червня 2024, 19:45

«Спортивні токени» падають: на тлі Євро-2024 фан-токени знизились на 13%

Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2024) стартував 15 червня. Можна було б припустити, що пов’язані зі спортом криптотокени, особливо ті, що пов’язані з футболом, показали б чудові результати у світлі цієї події. Однак реальність виявилася зовсім протилежною. Про це повідомляє The Block.

Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2024) стартував 15 червня.
Фото: pixabay.com

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За даними аналітичної панелі агентства, з початку турніру 15 червня ціна криптовалют, пов’язаних із відомими футбольними клубами Європи, впала приблизно на 12,8%.

Варто зазначити, що ціна біткоїна за тиждень знизилась на 7%. Увечері 24 червня перша криптовалюта опустилася в моменті до $58 890. Пізніше актив зріс до рівня вище $61 000.

На думку експертів, падіння «спортивних токенів» пов’язано із загальним негативним фоном на крипторинку. Однак порівняно з біткоїном, падіння фан-токенів виявилося більш значним.

Варто зазначити, що токени вболівальників представляють окремі футбольні клуби, а не міжнародні спортивні федерації. Незважаючи на це, можна було очікувати, що ці токени продемонструють зростання під час великої футбольної події, яка проводиться раз на чотири роки.

Однак цього не трапилось. Очікуваний приріст «спортивних токенів» не відбувся. Якщо великі спортивні події не можуть вірогідно збільшити вартість відповідних криптоактивів, це ставить під сумнів загальну корисність та інвестиційний потенціал «спортивних токенів».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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