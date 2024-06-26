Укренерго збільшило обсяги обмежень електропостачання для побутових споживачів увечері 26 червня. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
26 червня 2024, 10:55
Укренерго збільшило обсяг відключень світла на вечір
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Збільшення обсягів
Як зазначили в Укренерго, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.
«З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим», — йдеться в повідомленні.
Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго.
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Джерело: Мінфін
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