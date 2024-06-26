Укренерго збільшило обсяг відключень світла на вечір

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Збільшення обсягів

Як зазначили в Укренерго, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.

«З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим», — йдеться в повідомленні.

Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго.

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