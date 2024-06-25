У Києві найближчими тижнями світло можуть відключати в «сірих зонах» графіків. Очікується складна ситуація з дефіцитом електроенергії. Про це написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
Складна ситуація: киян попередили про відключення світла в «сірих зонах» протягом 6-8 тижнів
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Дефіцит електроенергії
За його словами, зараз в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії і навіть максимальний імпорт не вирішує проблему.
Коваленко уточнив, що є залежність від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються коливання навіть протягом одного дня. При цьому тривають ремонтні роботи на атомних станціях, що є дуже важливим фактором.
«У найближчі 6−8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною. Крім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання… Графіки в Києві як були 6 груп та біла, сіра і чорні зони, так і залишилися. Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде», — підкреслив гендиректор Yasno.
Він уточнив, що ймовірність відключень у «сірих зонах» є особливо високою під час пікового споживання.
За словами Коваленка, світло має бути у «білих зонах». Якщо його немає - необхідно заповнити заявку на сайті мереж.
Коментарі - 5
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія — 700 тис. євро
3) Швеція — 57 млн. євро
4) Австрія — 5 млн. євро
5) ЄБРР — 1 мільярд євро
6) Німеччина — 45 млн. євро
7) Велика Британія — 27 млн. 500 тис. євро
8) Знову Швеція — 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина — 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція — 650 млн. євро
11) Партнери G7+ — 1 мільярд євро
12) Данія — 420 млн. євро
13) Знову Велика Британія — 23 млн. євро
14) Естонія — 400 тис. євро
15) США — 190 млн. доларів
16) Знову Данія — 5 млн. 800 тис. доларів
17) Японія — 470 млн. доларів
18) Норвегія — 103 млн. доларів
19) Знову США — 522 млн. доларів
20) Ще раз США — 824 млн. доларів
21) Знову Велика Британія — 180 млн. доларів
22) Ще раз США — 25 млн. доларів
23) Канада — 38 млн. доларів
24) ЄС — 21,4 мільярди євро
25) Норвегія — 450 млн. доларів
26) Австралія — 12 млн. євро
27) Естонія — 400 тис. євро
28) Канада -38 млн. доларів
29) Знову Австралія — 20 млн. доларів
30) Нідерланди — 120 млн. євро
31) США — понад 1 мільярд 500 млн. доларів
32) Канада — 14 млн. 500 тис. доларів
Разом в гривні за курсом на період 25.06.2024 року — 1 286 649 851 000 UAH, але ціни на електроенергію ми піднімемо вам і блекаути також будуть, питанн
P. S. Вся інформація є у відкритому доступі, ви можете зайти її просто написавши виділену суму і країну з списку вище.
В результаті ціни на електроенергію ми вам підвищили, але коли спекотно, то світло ми вам вимикати будемо, бо всі бачте кондиціонери використовують…в будні…коли всі на роботі, а у вихідні дні коли всі вдома під кондиціонерами сидять весь день вимикати не будемо вам світло, все «логічно»)
А коли пасмурно теж світло будемо вимикати, бо сонячні батареї не можна зарядити нормально, хоча сонячне випромінювання є завжди, в будь-яку погоду. Сонячні панелі в похмуру погоду функціонують в діапазоні 5−95% своєї потужності залежно від щільності хмар.