Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks через несправність

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 червня 2024, 19:14

Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks через несправність

Американський автовиробник Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertruck через проблеми, які можуть призвести до аварії. Про це повідомляєReuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Американський автовиробник Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertruck через проблеми, які можуть призвести до аварії.
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина

Tesla відкликає 11 688 електричних пікапів Cybertruck через несправність склоочисника, яка може погіршити видимість, збільшуючи ризик аварії.

«Надмірний електричний заряд може призвести до виходу з ладу контролера склоочисника переднього скла», — йдеться у повідомленні.

Виробник електромобілів також відкликає 11 383 одиниці пікапів, оскільки обшивка на днищі багажника могла бути неналежним чином прикріплена, що могло призвести до створення небезпеки для водіїв, які їхали позаду.

Сервісна команда компанії замінить контролер склоочисника і застосує підсилювач адгезії або безкоштовно замінить відсутню обшивку, йдеться в листах.

Відкликання є черговою невдачею для автомобіля, масове виробництво якого, як очікується, розпочнеться наступного року.

Інші проблеми з авто

«Мінфін» писав, що на початку червня Tesla відкликала 125 227 автомобілів у США через несправність системи попередження про пристібання ременів безпеки, яка може збільшити ризик травм під час зіткнення.

У січні Tesla відкликала 200 000 автомобілів Model S, X і Y у США через збій програмного забезпечення, який міг погіршити видимість водіїв під час руху заднім ходом.

У квітні також було відкликано 3 878 пікапів Cybertruck, щоб полагодити накладку на педаль «газу», яка могла ослабнути та застрягти в обшивці салону.

Минулого місяця регулятори автомобільної безпеки США також розпочали розслідування щодо того, чи було адекватним відкликання Tesla понад 2 млн автомобілів, оголошене в грудні для встановлення нових засобів захисту автопілота, після серії аварій.

Тоді регулятор вважав, що при включеному автопілоті, коли водій не готовий втручатися в керування у разі потреби або не може розпізнати, чи працює система Autosteer, може зрости ризик аварії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами