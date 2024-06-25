Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertrucks через несправність

Американський автовиробник Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertruck через проблеми, які можуть призвести до аварії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина

Tesla відкликає 11 688 електричних пікапів Cybertruck через несправність склоочисника, яка може погіршити видимість, збільшуючи ризик аварії.

«Надмірний електричний заряд може призвести до виходу з ладу контролера склоочисника переднього скла», — йдеться у повідомленні.

Виробник електромобілів також відкликає 11 383 одиниці пікапів, оскільки обшивка на днищі багажника могла бути неналежним чином прикріплена, що могло призвести до створення небезпеки для водіїв, які їхали позаду.

Сервісна команда компанії замінить контролер склоочисника і застосує підсилювач адгезії або безкоштовно замінить відсутню обшивку, йдеться в листах.

Відкликання є черговою невдачею для автомобіля, масове виробництво якого, як очікується, розпочнеться наступного року.

Інші проблеми з авто

«Мінфін» писав, що на початку червня Tesla відкликала 125 227 автомобілів у США через несправність системи попередження про пристібання ременів безпеки, яка може збільшити ризик травм під час зіткнення.

У січні Tesla відкликала 200 000 автомобілів Model S, X і Y у США через збій програмного забезпечення, який міг погіршити видимість водіїв під час руху заднім ходом.

У квітні також було відкликано 3 878 пікапів Cybertruck, щоб полагодити накладку на педаль «газу», яка могла ослабнути та застрягти в обшивці салону.

Минулого місяця регулятори автомобільної безпеки США також розпочали розслідування щодо того, чи було адекватним відкликання Tesla понад 2 млн автомобілів, оголошене в грудні для встановлення нових засобів захисту автопілота, після серії аварій.

Тоді регулятор вважав, що при включеному автопілоті, коли водій не готовий втручатися в керування у разі потреби або не може розпізнати, чи працює система Autosteer, може зрости ризик аварії.