Tesla відкликає майже 4 тисячі Cybertruck через несправну педаль газу. Акції компанії пішли вниз

Tesla відкликає 3 878 електроавтомобілів Cybertruck для заміни накладки на педаль газу, яка може ослабнути та застрягти в обшивці салону. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

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«Затиснута педаль акселератора може призвести до ненавмисного прискорення транспортного засобу, збільшуючи ризик аварії», — йдеться в повідомленні NHTSA.

Tesla замінить або відремонтує педаль акселератора безкоштовно, а власників повідомлять про це у червні.

Падіння акцій

В п’ятницю, 19 квітня, акції компанії впали майже на 3%. При цьому падіння акцій Tesla триває п'ять сесій. За цей час акції втратили близько 14%.

Відповідно до звіту компанії BizzyCar, у першому кварталі 2024 року виробник електромобілів тричі відкликав близько 2,4 млн автомобілів.

Однак більшість проблем, пов’язаних із відкликанням Tesla, зазвичай вирішуються за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що педаль акселератора Cybertruck може застрягати у підлозі через що Tesla призупинила відвантаження авто.

Днями власник Cybertruck у TikTok виклав відео, на якому показано, як металева кришка педалі акселератора Cybertruck частково ослабла й застрягла у підлозі. Водій зміг зупинити автомобіль гальмами та поставити його на стоянку.