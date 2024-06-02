Tesla відкликає понад 125 тисяч авто через несправну систему безпеки

Tesla відкликає 125 227 автомобілів у США через несправність системи попередження про пристібання ременів безпеки, яка може збільшити ризик травм під час зіткнення. Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США, пише Reuters.

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Регулятор заявив, що автомобілі Tesla не відповідають федеральним вимогам безпеки, оскільки їх попереджувальна лампочка та звуковий сигнал можуть не активуватися, коли водій не пристебнутий.

Які авто відкликають

Відкликання стосується деяких автомобілів Model S, які були випущені у 2012−2024 рр., Model X випуску 2015−2024 рр., Model 3 2017−2023 рр. і Model Y 2020−2023 років випуску.

Tesla випустить оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити цю проблему. Очікується, що воно буде доступне вже у червні.

Інші проблеми з авто

У січні Tesla відкликала 200 000 автомобілів Model S, X і Y у США через збій програмного забезпечення, який міг погіршити видимість водіїв під час руху заднім ходом.

У квітні також було відкликано 3 878 пікапів Cybertruck, щоб полагодити накладку на педаль «газу», яка могла ослабнути та застрягти в обшивці салону.

Минулого місяця регулятори автомобільної безпеки США також розпочали розслідування щодо того, чи було адекватним відкликання Tesla понад 2 млн автомобілів, оголошене в грудні для встановлення нових засобів захисту автопілота, після серії аварій.

Тоді регулятор вважав, що при включеному автопілоті, коли водій не готовий втручатися в керування у разі потреби або не може розпізнати, чи працює система Autosteer, може зрости ризик аварії.