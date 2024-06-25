Фондова біржа Казахстану попросила Мосбіржу продати їй свої акції

Фондова біржа Казахстану звернулася до свого міноритарного акціонера — Московської біржі - з проханням про викуп у нього своїх акцій, розповіли Frank Media двоє людей, близьких до російського торгового майданчика. Ще одне джерело з брокерської компанії також знає про це.

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Що відомо

Московська біржа володіє 13,1% у KASE. Зараз ринкова вартість пакета становить 12,1 млрд тенге або 2,2 млрд рублів.

Майже за два роки ці ризики реалізувалися: у середині червня 2024 року OFAC внесло Московську біржу в SDN-лист. Управління видало ліцензію на згортання операцій із російським торговим майданчиком на термін до 13 серпня. До санкцій проти Мосбіржі приєдналася Великобританія.

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На думку співрозмовника FM, близького до російського ЦБ, Мосбіржа в цих умовах може погодитись на продаж частки у Казахській фондовій біржі.

«Нині ситуація з MOEX обговорюється. Повідомимо пізніше, як буде інформація» — заявив Frank Media представник KASE.