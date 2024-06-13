США відключили від доларів та євро Московську біржу

Мінфін США в середу оголосив про введення санкцій проти Московської біржі та її ключових структур — Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію. Про це пише Мoscow Times.

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Найжорсткіший санкційний список

Торговий майданчик, а також НКЦ і НРД внесені до SDN-list — найжорсткіший список санкцій, що забороняє будь-які операції, випливає з релізу Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).



Внаслідок санкцій торги доларом та євро на біржі з 13 червня буде зупинено, повідомила пресслужба торгового майданчика. Банк росії підтвердив: «у зв'язку із запровадженням США обмежувальних заходів» проведення біржових торгів та розрахунки постачальних інструментів у доларах США та євро «зупиняються».



Для визначення офіційних курсів валют відтепер ЦБ використовуватиме позабіржовий ринок, де операції продовжаться, а також звітність банків.

«Всі кошти в доларах США та євро на рахунках та вкладах громадян та компаній залишаються збереженими», — запевняє регулятор, додаючи, що і фізичні, і юридичні особи збережуть можливість купувати валюту через кредитні організації.