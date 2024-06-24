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24 червня 2024, 14:24

Apple загрожує штраф від ЄС у розмірі до 10% її глобального річного доходу — ЗМІ

Брюссель звинуватив Apple у придушенні конкуренції у своєму магазині додатків, що стало першим випадком, коли регулятори ЄС застосували нові цифрові правила до великої технологічної групи. Про це пише ЕП з посиланням на Financial Times.

Брюссель звинуватив Apple у придушенні конкуренції у своєму магазині додатків, що стало першим випадком, коли регулятори ЄС застосували нові цифрові правила до великої технологічної групи.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Регуляторні дії Єврокомісії підпадають під дію Закону про цифрові ринки — суворі правила, покликані зламати домінування великих технологічних платформ і допомогти стартапам.

Якщо компанію Apple визнають винною, їй загрожує штраф у розмірі до 10 відсотків її глобального річного доходу. Штрафи можуть зрости до 20 відсотків у разі повторного порушення, заявили в ЄС.

Попередні висновки комісії мають бути остаточно сформульовані протягом одного року з моменту початку офіційного розслідування в березні.

Читайте: Apple може уникнути багатомільярдного штрафу у справі Apple Pay — FT

Тьєррі Бретон, комісар ЄС з питань внутрішнього ринку, сказав: «Новим гаслом Apple має стати „діяти інакше“. Сьогодні ми робимо подальші кроки, щоб переконатися, що Apple дотримується правил DMA».

Єврокомісія, виконавчий орган блоку, також оголосила в понеділок, що розслідує, чи не порушує Apple правила блоку, встановлені для розробників.

Ці збори включають плату в розмірі 50 центів за кожне завантаження, яку компанії мають сплачувати, якщо їхнім додатком користуються понад 1 млн осіб.

У рамках нового розслідування щодо винагороди розробників Брюссель заявив, що вивчає, чи не накладає Apple занадто багато обмежень для користувачів на завантаження та встановлення альтернативних магазинів додатків.

Брюссельські регулятори стурбовані обмеженнями, які Apple накладає на здатність розробників «вільно керувати своїми клієнтами».

Apple заявила, що «внесла низку змін для дотримання DMA у відповідь на відгуки розробників та Європейської комісії».

«Ми впевнені, що наш план відповідає закону, і, за нашими оцінками, понад 99 відсотків розробників платитимуть Apple таку ж або меншу винагороду за новими умовами ведення бізнесу, які ми створили», — заявили в компанії.

Нагадаємо

Європейський Союз у березні розпочав масштабне розслідування щодо того, як технологічні гіганти Apple, Alphabet Inc. (власниці Google) та Meta дотримуються нового законодавства, спрямованого на обмеження впливу великих технологічних компаній. Їм загрожують великі штрафи: від 10% глобального доходу.

Джерело: Мінфін
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