Україна отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа. Розмір траншу становитиме 1,5 млрд євро. Про це заявив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
Україна отримає перший транш від заморожених активів рф до кінця літа — Домбровскіс
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Він нагадав, що у травні було погоджено використання доходів від заморожених активів рф на користь України.
«За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 млрд євро, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 млрд євро до літніх канікул», — повідомив він.
Домбровскіс додав, що в першу чергу увага на використанні цих доходів буде зосереджена на військовій підтримці України.
«Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю», — наголосив єврокомісар.
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Нагадаємо
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну, партнери Києва заморозили активи росії на близько $300 млрд.
Більшість заморожених російських активів перебуває в ЄС, зокрема, близько 190 млрд євро російського центрального банку, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів.
З початку великої війни вони принесли прибуток у розмірі 3,85 млрд євро, і країни ЄС обговорювали використання цього прибутку для допомоги Україні.
Коментарі - 2
bonv
16 марта 2022, 15:31
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$300 млрд Центробанку Р Ф вже зарезервовані для України — радник Президента.
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/16/82172400/