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22 червня 2024, 9:37

Україна отримає перший транш від заморожених активів рф до кінця літа — Домбровскіс

Україна отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа. Розмір траншу становитиме 1,5 млрд євро. Про це заявив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Україна отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа.
Фото: pixabay.com

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Він нагадав, що у травні було погоджено використання доходів від заморожених активів рф на користь України.

«За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 млрд євро, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 млрд євро до літніх канікул», — повідомив він.

Домбровскіс додав, що в першу чергу увага на використанні цих доходів буде зосереджена на військовій підтримці України.

«Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю», — наголосив єврокомісар.

Читайте також: Україна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юст

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну, партнери Києва заморозили активи росії на близько $300 млрд.

Більшість заморожених російських активів перебуває в ЄС, зокрема, близько 190 млрд євро російського центрального банку, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів.

З початку великої війни вони принесли прибуток у розмірі 3,85 млрд євро, і країни ЄС обговорювали використання цього прибутку для допомоги Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
fae
fae
22 червня 2024, 9:46
#
Https://minfin.com.ua/2022/03/16/82174253/#com4275330
bonv
16 марта 2022, 15:31
#
$300 млрд Центробанку Р Ф вже зарезервовані для України — радник Президента.
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/16/82172400/



+
0
Rubi0
Rubi0
22 червня 2024, 10:00
#
1.5млрд на 30 млн населения это по 50 долларов на человека за моральный ущерб. Есть одна просьба, можно деньги не через бюджет, а на прямую перечислить на карту😄 хоть разницу за первый месяц повышения коммуналки и акцизов покроет
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