Україна отримає перший транш від заморожених активів рф до кінця літа — Домбровскіс

Україна отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа. Розмір траншу становитиме 1,5 млрд євро . Про це заявив європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

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Він нагадав, що у травні було погоджено використання доходів від заморожених активів рф на користь України.

«За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 млрд євро, і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 млрд євро до літніх канікул», — повідомив він.

Домбровскіс додав, що в першу чергу увага на використанні цих доходів буде зосереджена на військовій підтримці України.

«Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю», — наголосив єврокомісар.

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Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну, партнери Києва заморозили активи росії на близько $300 млрд.

Більшість заморожених російських активів перебуває в ЄС, зокрема, близько 190 млрд євро російського центрального банку, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів.

З початку великої війни вони принесли прибуток у розмірі 3,85 млрд євро, і країни ЄС обговорювали використання цього прибутку для допомоги Україні.