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23 червня 2024, 13:09

У Барселоні планують до 2028 року заборонити здавати квартири туристам

Влада іспанського міста Барселона, яке є одним з найпопулярніших місць для відпочинку, оголосила, що до 2028 року заборонить здачу квартир в оренду туристам. Про це повідомляє Reuters.

Влада іспанського міста Барселона, яке є одним з найпопулярніших місць для відпочинку, оголосила, що до 2028 року заборонить здачу квартир в оренду туристам.
Фото: freepik.com

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Таким чином влада прагне приборкати стрімке зростання вартості житла та зробити місто зручним для життя місцевих мешканців.

Мер міста Жауме Кольбоні заявив, що до листопада 2028 року Барселона скасує ліцензії на 10 101 квартиру, які зараз схвалені для короткострокової оренди.

«Ми стикаємося з тим, що, на нашу думку, є найбільшою проблемою Барселони», — сказав Кольбоні.

Бум короткострокової оренди в Барселоні, місті, яке найбільше відвідують іноземні туристи, призвів до того, що деякі жителі не можуть дозволити собі квартиру після того, як орендна плата зросла на 68% за останні 10 років, а вартість покупки будинку зросла на 38%, сказав Кольбоні.

За його словами, доступ до житла став рушієм нерівності, особливо для молоді.

«Ці 10 000 квартир будуть використовуватися жителями міста або підуть на ринок для оренди чи продажу», — сказав Кольбоні.

Своєю чергою в барселонській асоціації туристичних апартаментів APARTUR заявили, що заборона спричинить зростання кількості нелегальних туристичних апартаментів.

Місцева влада Барселони заявила, що збереже «жорсткий» режим перевірок для виявлення потенційних нелегальних туристичних апартаментів після того, як заборона набуде чинності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
23 червня 2024, 17:36
#
Відлякують туристів, а потім будуть лікті кусати…
+
+15
bonv
bonv
23 червня 2024, 17:36
#
Самі собі створюють проблеми.
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