Не вистачає водіїв: в Україні запустять програму навчання жінок керування вантажівками та автобусами

Міністерство інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. Про це заступник міністра Сергій Деркач розповів в інтерв'ю українській редакції Forbes.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях/водійках», — повідомив Деркач.

За його словами, на лютий нестача водіїв комунального транспорту сягала 30%, зараз дефіцит може бути ще більшим.

Мінінфраструктури розраховує залучити до кампанії з навчання жінок український бізнес. За словами Деркача, деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання.

Через мобілізацію у Львові бракує водіїв громадського транспорту. У ЛКП «Львівелектротранс» відкриті 50 вакансій водіїв тролейбусів та 40 — водіїв трамваїв. Ще 100−120 водіїв автобусів потребує АТП-1, повідомив 12 червня директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської Ради Олег Забарило.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Київський метрополітен вимушено збільшив інтервали руху поїздів через дефіцит працівників. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація. Зокрема, близько 7% працівників нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.