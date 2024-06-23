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23 червня 2024, 11:16

Не вистачає водіїв: в Україні запустять програму навчання жінок керування вантажівками та автобусами

Міністерство інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. Про це заступник міністра Сергій Деркач розповів в інтерв'ю українській редакції Forbes.

Міністерство інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту.
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

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«Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях/водійках», — повідомив Деркач.

За його словами, на лютий нестача водіїв комунального транспорту сягала 30%, зараз дефіцит може бути ще більшим.

Мінінфраструктури розраховує залучити до кампанії з навчання жінок український бізнес. За словами Деркача, деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання.

Через мобілізацію у Львові бракує водіїв громадського транспорту. У ЛКП «Львівелектротранс» відкриті 50 вакансій водіїв тролейбусів та 40 — водіїв трамваїв. Ще 100−120 водіїв автобусів потребує АТП-1, повідомив 12 червня директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської Ради Олег Забарило.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Київський метрополітен вимушено збільшив інтервали руху поїздів через дефіцит працівників. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація. Зокрема, близько 7% працівників нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
FogBRD
FogBRD
23 червня 2024, 11:36
#
А женщинам это нужно? вы у них спросили?
+
0
Exba
Exba
23 червня 2024, 12:24
#
Колхоз — дело добровольное). Несколько лет назад ехал в Марселе на автобусе с аэропорта в центр города, и за рулём этого большого автобуса была француженка, очень красивая блондинка. Испытал определенный культурный шок).
+
+30
TAN72
TAN72
23 червня 2024, 11:38
#
Когда закончятся мужики,кого дальше на убой будут посылать?
+
+30
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
23 червня 2024, 12:12
#
До этого еще нескоро дойдет
Еще могут до 18 лет моб возраст уменьшить.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
23 червня 2024, 12:34
#
Жутковато, если водитель фуры начнет ногти красить или прическу делать, и не заметит пару машинок , не говоря о пешеходах
+
0
Lamo
Lamo
23 червня 2024, 13:08
#
Ого, оце шаблонне мислиння. А те що серед чоловіків купа мудаків котрі клали на ПДД або всю ніч бухають, а потім бухим та невиспавшимся їдуть — це норма.
+
0
Vadim531
Vadim531
23 червня 2024, 12:48
#
Ахаха, жинки свалят замуж за Эуропейца и нафиг им Украина не упала, уже массово свалили молодые дамы, вот кто действительно в профите в данной ситуации
+
0
Lamo
Lamo
23 червня 2024, 13:09
#
Цікаво — чому всі скиглики виключно кацапською пишуть? Риторичне питання.
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