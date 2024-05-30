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30 травня 2024, 14:52

Зміни у столичній підземці: через дефіцит працівників поїзди курсуватимуть рідше

Київський метрополітен збільшить інтервали руху поїздів на 45−60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина — дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема машиністів та електромеханіків. Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену.

Київський метрополітен збільшить інтервали руху поїздів на 45−60 секунд на всіх лініях підземки.
Фото: facebook.com/kyivmetro

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«Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між „пік“ та на 45 секунд у „пікові“ години», — йдеться в повідомленні.

У компанії виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів — 83 вакансії, електромеханіків — 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами — 161.

Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

«Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується», — зазначили в столичному метрополітені.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+60
potator
potator
30 травня 2024, 14:58
#
Это правильно, тем более его строили коммунисты, давно пора одеть вышиванку и показательно его засыпать
+
+45
BatonUA
BatonUA
30 травня 2024, 16:11
#
Поки наші батьки, або навіть дідусі і бабусі, інженери та робітники, чаї ганяли, то комуністи тунелі копали?
ps Йди, принциповий, в православний чебурнет і з Ельбрусу пиши
+
0
Lamo
Lamo
30 травня 2024, 16:52
#
Та це вата звичайна, типова риторика — перебрехати все що можна.
+
+45
Riojas
Riojas
30 травня 2024, 15:08
#
Так это ещё Киев. По регионам мобилизация водителей и механиков коммунальных предприятий общественного транспорта просто угрожающая.
+
0
energy1
energy1
30 травня 2024, 17:02
#
На жаль, такі проблеми не лише у метрополітена. І з плином часу (війни) ситуація лише погіршується …
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