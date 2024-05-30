Зміни у столичній підземці: через дефіцит працівників поїзди курсуватимуть рідше

Київський метрополітен збільшить інтервали руху поїздів на 45−60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина — дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема машиністів та електромеханіків. Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену.

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«Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між „пік“ та на 45 секунд у „пікові“ години», — йдеться в повідомленні.

У компанії виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів — 83 вакансії, електромеханіків — 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами — 161.

Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

«Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується», — зазначили в столичному метрополітені.