Енергетики розповіли, як розраховуються обмеження та графіки відключень електроенергії

Обмеження електроенергії для кожної області визначає Укренерго. Обов'язок оператора системи розподілу — розділити потужність між клієнтами. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

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За словами енергетиків, Укренерго кожного дня встановлює та доводить до операторів систем розподіл об'єм обмежень. Контролює прорахунки — Міністерство енергетики.

У першу чергу електроенергія виділяється на критичну інфраструктуру (лікарні, котельні, водопостачання, військові об'єкти і т.п.). Перелік критичної інфраструктури визначає місцева влада.

Решта електроенергії рівномірно розподіляється між населенням, соціально-побутовою сферою, бізнесом і промисловістю.

Нагадаємо

Сьогодні, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00.