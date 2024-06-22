Ворог здійснив восьму масовану атаку по енергооб'єктах України. Графіки відключень світла на сьогодні

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах інфраструктури України. Пошкоджено обладнання в Запорізькій та Львівській областях. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Зазначається, що на Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, їх доправили в лікарню. Наразі триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Графіки відключень

Вчора Укренерго повідомляло, що у суботу, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00.

«З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах», — йдеться в повідомленні.