США запровадили санкції проти керівництва Kaspersky та заборонили продаж антивірусу

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 12 громадян рф. Під обмежувальні заходи, зокрема, потрапило керівництво антивірусного програмного забезпечення «Лабораторії Касперського». Про це йдеться у заяві міністерства.

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Під санкції потрапило керівництво «Лабораторії Касперського»:

виконавчий директор компанії Андрій Тихонов,

директор із роботи з персоналом Марина Алєксєєва,

директор із досліджень і розроблення Антон Іванов,

заступник генерального директора зі стратегії та економіки Данило Борщев,

директор із юридичних питань Ігор Чекунов, директор із розвитку бізнесу Андрій Єфремов,

виконавчий віцепрезидент зі споживчого бізнесу Михайло Гербер,

керівний директор у росії та країнах СНД Ганна Кулашова, та інші.

Міністерство торгівлі США, крім заборони реалізації продукції «Лабораторії Касперського», запровадило щодо компанії експортні обмеження через її співпрацю з військовими та розвідувальними структурами рф.

За інформацією відомства, програмне забезпечення, що випускається «Лабораторією Касперського», може становити загрозу для збереження даних користувачів, зокрема, існує ризик передачі цих даних російській владі.

Нагадаємо

Про плани заборонити продаж «Лабораторії Касперського» на території США раніше повідомляло Reuters.