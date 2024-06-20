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20 червня 2024, 18:59

Байден заборонить продаж Kaspersky в США через зв'язки з рф — Reuters

Сполучені Штати Америки планують заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» на території країни. Про це пише Reuters.

Сполучені Штати Америки планують заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» на території країни.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Як заявило джерело агенції, тісні зв'язки компанії з російським урядом були визнані критичним ризиком.

У США вважають, що привілейований доступ програмного забезпечення до комп'ютерних систем може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію з американських комп'ютерів, встановлювати шкідливе програмне забезпечення або утримувати критичні оновлення.

У Штатах планують внести компанію до списку торговельних обмежень, що завдасть удару по репутації фірми, та може негативно вплинути на її закордонні продажі.

Основною ціллю такого рішення є те, що адміністрація президента намагається знищити будь-які ризики російських кібератак, пов'язані з програмним забезпеченням «Касперського», і продовжує тиснути на москву, оскільки її військові дії в Україні набирають обертів. Також це може свідчити про те, що у Сполучених Штатів закінчуються нові санкції, які вони можуть накласти на росію.

Водночас це свідчить про те, що адміністрація Байдена використовує нові потужні повноваження, які дозволяють їй забороняти або обмежувати трансакції між американськими фірмами та інтернет-, телекомунікаційними і технологічними компаніями з країн-«іноземних супротивників», таких як росія і Китай.

Однак ці інструменти тиску не перевірені. Раніше їх також застосовував колишній президент США Дональд Трамп для того, щоб заборонити американцям користуватися китайськими соціальними мережами TikTok і WeChat, але федеральні суди зупинили ці кроки.

Нагадаємо

Через можливі зв'язки з російським урядом, Kaspersky потрапила під санкції та заборони у деяких країнах, зокрема в США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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