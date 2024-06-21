25 червня 2024 року буде скликано першу Міжурядову конференцію між Україною та ЄС. Це буде фактичний старт переговорів про вступ України до ЄС, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
ЄС остаточно схвалив переговорну рамку про вступ для України
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«Україна впевнено рухається до повноцінного членства в ЄС, впроваджуючи у короткий термін необхідні політики», — йдеться в повідомленні.
Міністерство фінансів визначено відповідальним за 4 переговорні розділи із 35: оподаткування, Митний Союз, фінансовий контроль, фінансові та бюджетні положення, а також як співвиконавець в понад 12 переговорних розділах.
Зокрема, здійснюються заходи для вдосконалення митних та податкових систем. Приведення митного законодавства у відповідність з нормами ЄС, забезпечуючи спрощення та стандартизацію митних процедур, запровадження електронної системи для моніторингу переміщення товарів, підвищуючи ефективність митних процедур.
Також впроваджуються кроки для приведення законодавства України до міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням грошей. Посилюється моніторинг та контроль за фінансовими операціями.
«У напрямі управління державними фінансами, Міністерство фінансів сприяє введенню нових процедур для ефективнішого внутрішнього контролю державних фінансів, з метою запобігання неефективного використання бюджетних коштів, а також посилення прозорості та підзвітності», — додали у Мінфіні.
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Нагадаємо
14 грудня 2023 року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
Коментарі - 3
Головне тепер, щоб наші йолопи спочатку європейські зарплати зробили, а потім податки європейські, а то буде як завжди, все європейське, окрім зарплат))