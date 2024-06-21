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21 червня 2024, 10:07

Канада планує долучитися до США та ЄС і запровадити тарифи на електромобілі з Китаю

Уряд Канади готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Уряд Канади готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу.
Фото: pixabay.com

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Канадський уряд ще має прийняти остаточне рішення щодо подальших дій, але, ймовірно, незабаром оголосить про початок громадських консультацій щодо тарифів, які можуть вдарити по китайському експорту електромобілів до Канади.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо перебуває під зростаючим тиском всередині країни і за кордоном, щоб наслідувати приклад адміністрації президента США Джо Байдена, яка в травні оголосила про план майже чотириразового підвищення тарифів на електромобілі китайського виробництва до остаточної ставки 102,5%.

Минулого тижня Європейський Союз заявив, що планує підвищити тарифи на китайські електромобілі, збільшивши їх до 48% на деякі транспортні засоби.

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Згідно з даними Статистичного управління Канади, загальна вартість китайських електромобілів, імпортованих до Канади, минулого року зросла до 2,2 млрд канадських доларів ($1,6 млрд) з менш ніж 100 млн канадських доларів у 2022 році.

Кількість автомобілів, що прибувають з Китаю в порт Ванкувера, зросла більш ніж у п'ять разів після того, як Tesla почала відправляти туди автомобілі Model Y зі свого заводу в Шанхаї.

Однак головне занепокоєння канадського уряду викликає не Tesla, а перспектива того, що дешеві автомобілі китайських автовиробників з часом заполонять ринок.

Канадські групи автомобільної промисловості закликали Канаду запровадити жорсткі тарифи. Вони попередили, що Канада не може дозволити собі бути поза грою з США в цьому питанні, враховуючи майбутній перегляд угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою.

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США і Канада мають тісно інтегровані ланцюги поставок автомобілів, через які у величезних кількостях перетинають кордон запчастини і готові транспортні засоби.

Переважна більшість канадської автомобільної продукції експортується до США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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