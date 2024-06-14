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14 червня 2024, 14:03

Німеччина намагається скасувати або зменшити нове мито ЄС на китайські електромобілі

Уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти вступу в силу нових тарифів Європейського Союзу на китайські електромобілі — або принаймні зменшити їх, якщо повне скасування буде неможливим. Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти вступу в силу нових тарифів Європейського Союзу на китайські електромобілі — або принаймні зменшити їх, якщо повне скасування буде неможливим.
Фото: pixabay.com

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Офіційні особи в Берліні оптимістично налаштовані, що ЄС зможе знайти рішення в прямих переговорах з Китаєм, сказало одне із джерел агентства.

Німецька влада стверджує, що з Пекіном можна порозумітися ще до 4 липня, коли нове мито почне діяти. Чиновники бачать простір для маневрів і вважають, що вони мають союзників у ЄС.

Нагадаємо

Китай заявив, що буде вживати заходи для захисту своїх інтересів після того, як Європейська комісія оголосила 12 червня про введення додаткових мит до 38,1% на імпортовані китайські електромобілі з 4 липня 2024 року.

Пекін відкинув аргументи ЄС і США про те, що китайська галузь електромобілів працює з надлишком потужностей, що загрожує закордонним автовиробникам через субсидований експорт.

ЄС наразі вже стягує мито у розмірі 10% на будь-яке авто іноземного виробництва, порівняно з 15%, які діють у Китаї.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gucci
gucci
14 червня 2024, 15:20
#
Німці ще не зрозуміли, що світопорядку старого вже зась. Живуть вчорашнім днем. Як діти.
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