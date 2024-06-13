Китай закликає ЄС змінити «хибний напрям» тарифів на електромобілі

Пекін сподівається, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у «хибному напрямку», щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа.

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Реакція Китаю та інших учасників суперечки, включаючи європейських і китайських виробників автомобілів, вказує на явну опозицію до рішення ЄС.

Інсайдери галузі кажуть, що і Європа, і Китай зацікавлені в укладанні угоди в найближчі місяці, щоб уникнути додаткових нових витрат на мільярди доларів для китайських виробників електромобілів.

Китай заявив, що буде вживати заходи для захисту своїх інтересів після того, як Європейська комісія оголосила в середу, 12 червня, про введення додаткових мит до 38,1% на імпортовані китайські електромобілі з липня.

В Сіньхуа зазначили, що Брюссель, схоже, залишив деякий простір для обох сторін для продовження консультацій, щоб знайти рішення та уникнути найгіршого сценарію.

«Є надія, що ЄС серйозно переосмислить і припинить рух у неправильному напрямку», — йдеться в повідомленні.

Пекін відкинув аргументи ЄС і США про те, що китайська галузь електромобілів працює з надлишком потужностей, що загрожує закордонним автовиробникам через субсидований експорт.

Китай також заявив, що додаткові мита сповільнять поширення електромобілів у світі, поставлять під загрозу досягнення цілей щодо зміни клімату та підвищать витрати для споживачів.

Варто зазначити, що рішення ЄС про введення додаткових мит було зроблене менш ніж через місяць після того, як Вашингтон оприлюднив плани збільшити мита на китайські електромобілі в чотири рази до 100%.

Нинішній збір на імпорт легкових автомобілів з Європи до Китаю становить 15%.