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13 червня 2024, 12:13

Китай закликає ЄС змінити «хибний напрям» тарифів на електромобілі

Пекін сподівається, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у «хибному напрямку», щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа.

Пекін сподівається, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у «хибному напрямку», щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції.
Фото: pixabay.com

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Реакція Китаю та інших учасників суперечки, включаючи європейських і китайських виробників автомобілів, вказує на явну опозицію до рішення ЄС.

Інсайдери галузі кажуть, що і Європа, і Китай зацікавлені в укладанні угоди в найближчі місяці, щоб уникнути додаткових нових витрат на мільярди доларів для китайських виробників електромобілів.

Китай заявив, що буде вживати заходи для захисту своїх інтересів після того, як Європейська комісія оголосила в середу, 12 червня, про введення додаткових мит до 38,1% на імпортовані китайські електромобілі з липня.

В Сіньхуа зазначили, що Брюссель, схоже, залишив деякий простір для обох сторін для продовження консультацій, щоб знайти рішення та уникнути найгіршого сценарію.

«Є надія, що ЄС серйозно переосмислить і припинить рух у неправильному напрямку», — йдеться в повідомленні.

Пекін відкинув аргументи ЄС і США про те, що китайська галузь електромобілів працює з надлишком потужностей, що загрожує закордонним автовиробникам через субсидований експорт.

Китай також заявив, що додаткові мита сповільнять поширення електромобілів у світі, поставлять під загрозу досягнення цілей щодо зміни клімату та підвищать витрати для споживачів.

Варто зазначити, що рішення ЄС про введення додаткових мит було зроблене менш ніж через місяць після того, як Вашингтон оприлюднив плани збільшити мита на китайські електромобілі в чотири рази до 100%.

Нинішній збір на імпорт легкових автомобілів з Європи до Китаю становить 15%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 червня 2024, 12:16
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Та кітайцям взагалі треба ввести 100% пошлину нехай продають своїм васалам з ращі.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
13 червня 2024, 12:54
#
Ні, Китай не кацапстан, там рахувати вміють. Є три найбільші ринки, де факто, це США, ЄС та Китай. Вони один з одним і торгують. Тому при всьому бажанні, Китаю не вигідні будь-які силові рухи в бік США або ЄС. А кацапстан не може перекрити повністю потреби китайських партнерів в ринку збуту. Частково — можливо, повністю — ні. Бо банально в США і ЄС більше грошей і більше сам ринок, ніж в мордорі.
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tckgoblinu
tckgoblinu
13 червня 2024, 12:47
#
Китай також заявив, що додаткові мита сповільнять поширення електромобілів у світі, поставлять під загрозу досягнення цілей щодо зміни клімату та підвищать витрати для споживачів.

Китай прекрасно вміє маніпулювати і торгуватися, і відверто хоче захоплювати ринки ЄС та США)
Додаткові мита не сповільнять поширення електромобілів у світі, як заявляє Китай, а просто європейці будуть купувати електромобілі більше в європейських виробників, але це була непогана маніпуляція з боку Китаю)
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tckgoblinu
tckgoblinu
13 червня 2024, 12:50
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Головне, щоб Китаю не прийшло в голову застосовувати силу у відповідь на економічний тиск та торгову війну з США та ЄС.
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neverice
neverice
13 червня 2024, 13:09
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Немає в Китаї субсидованого експорту. Внутрішні ціни у них також практично в 2 рази нижче, ніж в ЄС. В тому числі на Теслу. ЄС варто було б також стимулювати виробництво, щоб мати конкурентну галузь. А не залишати тепличні умови, що лише зробить їх ще менш конкурентними та сповільнює розповсюдження електромобілів.
Китайські бренди не надто популярні в США та ЄС — тому місцеві виробники там і так мають фору. Але ЄС та США чомусь не вважають за потрібне стимулювати зниження цін (а Китай — робить). Хоча, формально — що таке пара мільярдів тимчасових податкових знижок для заводів в ЄС (особливо на фоні дотацій фермерам).
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