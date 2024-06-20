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20 червня 2024, 12:26

Перезавантаження БЕБ: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки.
Фото: dtkt.ua

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Що відомо

«За» відповідне рішення проголосували 239 нардепів.

«Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу», — йдеться у повідомленні.

За словами Железняка, шлях від ідею реформи до ухвалення закону тривав два роки.

Читайте: Рада схвалила оновлений законопроєкт про реформу Бюро економічної безпеки

Нагадаємо

Відповідно до закону, нового голову БЕБ має обирати комісія із шести членів, половина яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Водночас переатестація проводитиметься комісією, куди ввійдуть шість представників від новообраного директора БЕБ і шість представників від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Так само три наступні роки працюватимуть кадрові комісії: шість — від БЕБ, шість — від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Також законопроєкт передбачає гарантовану незалежність директора Бюро економічної безпеки на рівні НАБУ, САП, НАЗК.

Як писав «Мінфін», 10 квітня 2024 року Кабінет міністрів призначив новим в.о. керівника Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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teodor220
teodor220
20 червня 2024, 12:41
#
Черговий попіл бабок.
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0
zevs1
zevs1
20 червня 2024, 13:29
#
Тогда уже нужно расформировать старых сотрудников и всех на фронт .
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