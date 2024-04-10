Уряд призначив нового очільника БЕБ

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Новим в.о. керівника Бюро економічної безпеки Кабмін призначив Сергія Перхуна», — йдеться в повідомленні.

За даними Укрінформу, БЕБ підтвердило інформацію про призначення Перхуна, який з 2023 року обіймав посаду заступника директора, та повідомили, що Андрій Пащук продовжить роботу на посаді заступника директора БЕБ.

«Зміна виконуючого обовʼязки обумовлена нормами ЗУ „Про БЕБ“ та ЗУ „Про державну службу“. Відповідно до їхніх положень, заступник не може більше одного року виконувати обовʼязки директора БЕБ», — додав співрозмовник агентства, знайомий із ситуацією.

Читайте: Перезавантаження БЕБ: Рада провалила урядовий законопроєкт

Нагадаємо

Верховна Рада 23 лютого не ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) № 10439, проти якого виступали посли країн «Великої сімки» та українські бізнес-асоціації.

Міністр юстиції Денис Малюська, який відстоював урядовий законопроєкт, назвав недоцільною термінову переатестацію співробітників БЕБ. Мовляв, її провести можна тільки після закінчення війни.

Також міністр озвучив дивну пропозицію, аби замість переатестації співробітників новий керівник БЕБ бронював від мобілізації «хороших» співробітників і не бронював недобросовісних.

Раніше бізнес звернувся до голови Верховної Ради і попросив не голосувати за перераховані законопроєкти у такій редакції, а доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти № 10088 і 10088−1, які реально зможуть перезавантажити БЕБ, враховуючи пропозиції бізнесу і міжнародних партнерів.