Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
11 квітня 2024, 14:02
Рада схвалила оновлений законопроєкт про реформу Бюро економічної безпеки
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За відповідний законопроєкт проголосували 264 нардепи.
«Із доброго. Ми значно віджали їх по головним правкам: визначальний голос міжнародників, обовʼязкова переатестація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати, детальна прописана переатестація, детально прописана процедура відбору. Все це є в зауваженнях бізнесу, МВФ та G7», — зазначив Железняк.
За його словами, голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія взяв на себе зобовʼязання це врахувати.
Нагадаємо, нова редакція законопроєкту на повторне перше читання передбачала:
- відбір і подання на розгляд прем'єр-міністра не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;
- перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ);
- доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ;
- директор БЕБ, призначений в порядку, передбаченому цим законом, формує нову дисциплінарну комісію.
Джерело: Мінфін
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