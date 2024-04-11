Рада схвалила оновлений законопроєкт про реформу Бюро економічної безпеки

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За відповідний законопроєкт проголосували 264 нардепи.

«Із доброго. Ми значно віджали їх по головним правкам: визначальний голос міжнародників, обовʼязкова переатестація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати, детальна прописана переатестація, детально прописана процедура відбору. Все це є в зауваженнях бізнесу, МВФ та G7», — зазначив Железняк.

За його словами, голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія взяв на себе зобовʼязання це врахувати.

Нагадаємо, нова редакція законопроєкту на повторне перше читання передбачала: