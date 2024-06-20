ЄС може повернути мита на українські яйця. Цукор «під прицілом» — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 червня 2024, 9:10

ЄС може повернути мита на українські яйця. Цукор «під прицілом» — ЗМІ

Європейська комісія готується відновити мита на українські яйця після того, як Україна вичерпала квоти на їх постачання до ЄС, згодом можуть розглянути і питання цукру, пише Euronews.

Європейська комісія готується відновити мита на українські яйця після того, як Україна вичерпала квоти на їх постачання до ЄС, згодом можуть розглянути і питання цукру, пише Euronews. ► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоЯк пише видання, ЄС продовжить скорочувати імпорт ключових продовольчих товарів із України.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Як пише видання, ЄС продовжить скорочувати імпорт ключових продовольчих товарів із України.

Зокрема, імпорт яєць з України досяг певного рівня, а це означає, що Єврокомісія запровадить мита протягом наступних двох тижнів, повідомив Euronews представник ЄС.

За словами торгових експертів, імпорт цукру також знаходиться під прицілом виконавчої влади ЄС.

«Ми не можемо спекулювати на темпах майбутнього імпорту», — сказав інший представник Єврокомісії, додавши, що виконавча влада ЄС продовжує стежити за граничними рівнями.

Якщо граничний рівень буде досягнуто і цукром, мита будуть повторно активовані максимум протягом 14 днів. За даними двох джерел, постачання цукру вже перевищило межу для застосування захисного механізму.

За цим питанням уважно стежить Асоціація європейських споживачів цукру (CIUS), яка стурбована обмеженням обсягу імпорту ключового товару.

«Ми побоюємося, що найближчими роками обсягів цукру буде недостатньо, щоб задовольнити попит ринку ЄС», — заявив представник CIUS.

Нагадаємо

Європейський Союз з 19 червня повернув мита на український овес через перевищення квот. Чинний регламент безмитної торгівлі для України передбачає механізм «екстреного гальмування» для окремих продуктів.

Зокрема, передбачено квоти для низки «чутливих» продуктів: м’яса птиці, яєць, вівса, крупи, кукурудзи й меду, — якщо імпорт перевищить середні обсяги імпорту у другій половині 2021-го та у 2022−2023 роках. У такому разі тарифи мають бути відновлені.

З 1 червня Кабінет міністрів заборонив експорт цукру до Європейського Союзу через перевищення квоти у 262 600 тонн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
20 червня 2024, 10:29
#
Ті яйця що по 17 грн/шт?:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Tido oss, SkrudjMacduck и 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами