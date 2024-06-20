ЄС може повернути мита на українські яйця. Цукор «під прицілом» — ЗМІ

Європейська комісія готується відновити мита на українські яйця після того, як Україна вичерпала квоти на їх постачання до ЄС, згодом можуть розглянути і питання цукру, пише Euronews .

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Що відомо

Як пише видання, ЄС продовжить скорочувати імпорт ключових продовольчих товарів із України.

Зокрема, імпорт яєць з України досяг певного рівня, а це означає, що Єврокомісія запровадить мита протягом наступних двох тижнів, повідомив Euronews представник ЄС.

За словами торгових експертів, імпорт цукру також знаходиться під прицілом виконавчої влади ЄС.

«Ми не можемо спекулювати на темпах майбутнього імпорту», — сказав інший представник Єврокомісії, додавши, що виконавча влада ЄС продовжує стежити за граничними рівнями.

Якщо граничний рівень буде досягнуто і цукром, мита будуть повторно активовані максимум протягом 14 днів. За даними двох джерел, постачання цукру вже перевищило межу для застосування захисного механізму.

За цим питанням уважно стежить Асоціація європейських споживачів цукру (CIUS), яка стурбована обмеженням обсягу імпорту ключового товару.

«Ми побоюємося, що найближчими роками обсягів цукру буде недостатньо, щоб задовольнити попит ринку ЄС», — заявив представник CIUS.

Нагадаємо

Європейський Союз з 19 червня повернув мита на український овес через перевищення квот. Чинний регламент безмитної торгівлі для України передбачає механізм «екстреного гальмування» для окремих продуктів.

Зокрема, передбачено квоти для низки «чутливих» продуктів: м’яса птиці, яєць, вівса, крупи, кукурудзи й меду, — якщо імпорт перевищить середні обсяги імпорту у другій половині 2021-го та у 2022−2023 роках. У такому разі тарифи мають бути відновлені.

З 1 червня Кабінет міністрів заборонив експорт цукру до Європейського Союзу через перевищення квоти у 262 600 тонн.