З початку великої війни в росії відкрилося понад 16 тисяч компаній з іноземними учасниками

16 533 компанії з іноземними учасниками зі 143 країн було зареєстровано в росії за майже два з половиною роки повномасштабної війни. Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані ЕГРЮЛ та визначили десятку компаній з іноземними учасниками за розміром статутного капіталу.

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Внески в статутні капітали компаній за цей період становлять понад 240 млрд рублів або майже $2,7 млрд. Найбільшими інвесторами в російську економіку стали фізичні та юридичні особи з білорусі та Китаю.

Іноземний бізнес у рф: у фаворитах Московська, Смоленська області та Санкт-Петербург

З 24 лютого до 31 грудня 2022 року включно в росії зареєструвалася 5541 юрособа, за 2023 рік — 7735, за 5 місяців 2024-го — 3257 юросіб з іноземними учасниками.

Лідерами серед регіонів рф за кількістю зареєстрованих компаній з іноземним капіталом стала Москва (8771) та Московська область (1231), що сукупно складає понад 60% від кількості досліджуваних підприємств.

Близько 10% (1628) зареєстровані в Смоленській області, що межує із республікою білорусь, учасниками цих компаній є переважно громадяни білорусі. Місцем реєстрації майже 6% новостворених фірм (960) став Санкт-Петербург.

Половина з досліджуваних компаній — 8598 юросіб працюють у торговій сфері, 1950 фірм задіяні у будівництві. Ще 1058 російських компаній з іноземними учасниками надають адміністративні та супутні додаткові послуги. Переробною промисловістю займаються 1048 фірм з проаналізованого переліку.

Як світ інвестує в економіку росії

Учасниками 16 533 новостворених російських компаній з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну стали фізичні та юридичні особи зі 143 країн світу.

У деяких підприємствах учасниками були юридичні особи та/або фізичні особи з різних країн одночасно. Учасниками 5131 компанії стали представники з республіки білорусь. Співвласниками трохи більше ніж 22% компаній (3763) стали громадяни Китаю та китайські юридичні особи.

Також активно брали участь у створені російських компаній фізичні та юридичні особи з Киргизстану (1695), Казахстану (1063) та Узбекистану (889). Понад 1000 фірм зареєстровано за участі представників із Туреччини (519) та Вірменії (542).

Інвесторів з європейських країн менше, але, на жаль, вони є і їх понад 700. Зокрема, 120 підприємств із представниками з Молдови, 88 — з Латвії, 87 — з Німеччини, 73 — з Італії та 73 — із Сербії. Учасниками близько 200 російських компаній стали переважно юридичні особи з офшорних зон. Найбільше з Кіпру — 120 компаній.

Найбільші компанії з іноземними учасниками в росії за розміром статутного капіталу

Зареєстроване в грудні 2023 року ТОВ «Холдинг ВВСС» зі статутним капіталом у 169 млрд рублів є керуючою компанією аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. В матеріалі видання «Кореспондент.net» «РФ експропріювала в іноземних інвесторів аеропорт у Санкт-Петербурзі» за 1 грудня 2023 року, зазначено, що летовище Пулково з 2009 року перебувало в управління консорціуму, одним з інвесторів якого є німецька компанія Fraport, яку позбавили права управління часткою в аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі, що передбачено указом президента країни-агресора про експропріацію бізнесу, який контролювали іноземні інвестори.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, відома як Fraport, є німецькою транспортною компанією, що керує аеропортом Франкфурта у Франкфурті-на-Майні та має інтереси в експлуатації кількох інших аеропортів по всьому світі.

Ще 24,99% статутного капіталу «Холдингу ВВСС» належить компанії з Катару « Ф З Холдинг ЛЛС».

Учасником МК ООО «АЛРУ», що зареєстрована в Калінінграді та має статутний капітал понад 27 млрд рублів, є юридична особа з ОАЕ Neo Metals Holding Limited. За інформацією «Інтерфаксу» «Связанные с GeoProMining компании зарегистрировались в Калининградский САР» за 19.04.2024 року, компанія «Алру» пов’язана із російським підприємцем Романом Троценко, який потрапив під санкції РНБО у жовтні 2022 року.

Кіпрська компанія Ratado Holding Limited є учасником МК ООО «ЛОМНИА», що має 10,2 млрд рублів статутного капіталу, та МК ООО «СТАРГЛАНС» зі статутним капіталом у 4,2 млрд рублів. Ratado Holding Limited є одним із кредиторів O1 Group Limited. O1 Group Limited раніше була головною в бізнесі Бориса Мінца, що володіла акціями O1 Properties, в якій серед активів — офіси класу, А в Москві, комплекс «Біла площа» та інша елітна нерухомість, а також фінансовою групою «Майбутнє», де основний актив — недержавний пенсійний фонд «Майбутнє».

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ЛОГИСТИКА» зі статутним капіталом у 2,5 млрд рублів, є спільним підприємством російської державної корпорації «Росатом» та «ДИ ПИ УОРЛД РАША ФЗЕ» з ОАЕ. В матеріалі «Інтерфаксу» «Росатом» и DP World создали СП для транзитных контейнерных перевозок по СМП" за 24.10.2023 року вказано, що DP World — це одна з найбільших у світі логістичних компаній, підконтрольна уряду ОАЕ.

Власником 100% статутного капіталу російської компанії МК ООО «ЧЕЙНЛОРД» є кіпрський офшор GUNILLA LIMITED. За інформацією «Інтерфаксу» «Новые связанные с девелопером Vos'hod компании стали резидентами САР в Калининграде» за 26.09.2023 року, «Чейнлорд» пов’язують із московським девелопером Vos'hod. Видання «Ведомости» в матеріалі «У московского девелопера элитной недвижимости Vos’hod появился проект в Санкт-Петербурге» за 01.02.2023 року, пише, що Vos'hod заснований акціонером O1 Properties — кіпрською компанією Riverstretch Trading & Investments та колишньою гендиректоркою групи «Майбутнє» Мариною Рудньовою для інвестицій в елітну нерухомість.

Власником 99% статутного капіталу ООО «АГРОИНВЕСТ» у майже 1,5 млрд рублів є Grenaldi Limited з Гонконгу. Карен Ванецян має зв’язок з «Агроінвестом» як засновник компанії. У 2023 році холдинг Exoil Group пана Ванецяна придбав активи американської компанії Bunge в росії, серед яких бренд соняшникової олії «Олейна». До слова, американська компанія Bunge вийшла з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення.

Кіпрська компанія PANALAND LIMITED є власником 99,99% статутного капіталу ООО «ПАНАЛЕНД». Останнє своєю чергою є власником 9,99% статутного капіталу ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ». Це російське представництво італійського концерну Pirelli, що займається виробництвом автомобільних шин. З початком повномасштабної війни Pirelli призупинив інвестиції до росії, крім тих, що пов'язані з безпекою.

Податки

Сума податків, сплачених усіма іноземними компаніями, які працюють у росії, у 2022−2023 роках може становити $20 млрд на рік, згідно з новим звітом міжнародної коаліції громадянського суспільства B4Ukraine.

В матеріалі «Інтерфаксу» «Количество действующих в РФ компаний в 2023 году выросло впервые с 2015 г.» за 12 січня 2024 року йдеться, про те, що кількість зареєстрованих комерційних підприємств у росії на кінець 2023 року становить 3,2 млн компаній.

Кількість новостворених компаній в росії за період повномасштабного вторгнення становить 0,5% від загальної кількості. Проте загальна сума статутних капіталів всіх проаналізованих підприємств складає майже 275 млрд рублів, а середня частка іноземних інвесторів — 88%.

Відповідно, вклад в російську економіку іноземних компаній та фізичних осіб у вигляді внесків в статутні капітали підприємств за досліджуваний період становить понад 240 млрд рублів або майже $2,7 млрд.

Для зниження санкційного тиску росія ймовірно розвиває власні спеціальні адміністративні райони, куди переводять компанії з іноземних офшорних юрисдикцій.

Але водночас це свідчить про те, що росіяни досі мають активи, зареєстровані за кордоном, які так і не були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення.

Також на наявність зареєстрованих іноземних активів у представників із рф вказують публікації російських ЗМІ, що пов’язують іноземних учасників компаній із громадянами російської федерації.