Німеччина збереже виплати безробітним біженцям з України

Уряд ФРН відкинув вимоги опозиції зменшити виплати для частини з 1,17 млн українських біженців, які досі не знайшли роботу. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, повідомляє Deutsche Welle.

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Раніше з аналогічною заявою виступив заступник речника міністерства торгівлі ФРН Домінік Ерентраут. Він зауважив, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для біженців з України дозволить прискорити впровадження заходів для інтеграції українців на ринку праці в Німеччині.

Раніше очільники низки федеральних земель Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчий секретар фракції ХДС у бундестазі Торстен Фрай, а також генеральний секретар Вільної демократичної партії Біджан Джір-Сара розкритикували виплату допомоги щонайменше українським чоловікам призовного віку.

Йдеться про допомогу, передбачену для громадян Німеччини (Bürgergeld, наразі становить 563 євро на місяць), яку також отримують українські біженці. Деякі опозиційні політики пропонували замінити її для українців менш щедрою допомогою для шукачів притулку в Німеччині.

Однак біженці з України не повинні клопотати про надання їм притулку у ФРН. Вони відразу ж отримують право на цивільну допомогу та працевлаштування, нагадали у МВС країни.

За даними МВС ФРН, нині у Німеччині проживають близько 260 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Переважну більшість українських біженців у ФРН становлять жінки та діти. За даними міністерства праці Німеччини, у країні зараз працюють на постійній основі 185 тисяч українців, ще 47 тисяч зайняті неповний робочий день або на так званих міні-роботах.