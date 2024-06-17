Українські євробонди впали на тлі відмови кредиторів списати частину боргу

Вартість євробондів України впала під час торгів у понеділок, продемонструвавши один із найгірших показників для ринків, що розвиваються. Про це пише Bloomberg.

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Єврооблігації країни ослабли по всій кривій, зокрема євробонди з погашенням у 2035 році впали найбільше з квітня — до 25,78 цента за долар станом на 9:45 ранку у Лондоні.

Нагадаємо, що Україна не змогла домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу.