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17 червня 2024, 14:44

Австралійська фондова біржа розпочне торги акціями ETF на базі біткоїну

Перший спотовий біржовий біткоїн-фонд (ETF) виходить на торги на Австралійську фондову біржу (ASX). Допуск до торгів отримав продукт VanEck Bitcoin ETF від керуючого активами VanEck, повідомляє Bloomberg.

Перший спотовий біржовий біткоїн-фонд (ETF) виходить на торги на Австралійську фондову біржу (ASX).
Фото:equity.today

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Що відомо

Так звані спотові ETF на відміну від ф'ючерсних, які вже існували у США, Гонконгу та Австралії, мають на увазі постачання базового активу, тобто пряму купівлю криптовалюти. Запуск подібних фондів у США в січні став однією з головних передумов зростання крипторинку цього року.

Очікується, що за дебютом біткоїн-ETF від VanEck піде запуск біткоїн-фондів від BetaShares та DigitalX. Розгляд заявок цих емітентів продовжується.

Читайте: Запуск спотових Ethereum-ETF був перенесений на початок липня

Нагадаємо

Перші біржові ф'ючерсні фонди на базі біткоїна були запущені два роки тому, 2022 року, на біржі CBOE Australia. Однак вони не мають великої популярності в інвесторів.

За результатами торгового дня 14 червня з біткоїн-ETF у США інвестори вивели $190 млн. Найбільше коштів — $80 млн пішло з фонду FBTC компанії Fidelity. З фондів GBTC компанії Grayscale та ARKB компаній Ark Invest та 21 Shares вивели відповідно $52 млн та $49 млн.

Обсяг коштів під управлінням біткоїн-ETF оцінюється в $57 млрд. Приплив інвестицій у криптовалютні активи, за оцінками експертів, на сьогодні становить близько $12 млрд.

Загальний відтік коштів із фондів орієнтованих на криптовалютні продукти в період з 10 по 14 червня становив $600 млн, що стало найбільшим показником з 22 березня 2024 року. Ймовірно, причиною цього стало рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) зберегти ключову ставку без змін на рівні 5,25−5,5%.

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США після довгих коливань схвалила спотові біржові фонди на біткоїн 11 січня, а потім 24 травня на другу криптовалюту — Ethereum. Приплив коштів інвесторів у біткоїн-фонди став одним із факторів досягнення біткоїном нового історичного максимуму $74 тис. у березні.

За інформацією Fox Business, голова SEC Гері Генслер очікує на фінальне схвалення заявок компаній на запуск спотових ETF на базі Ethereum в США до кінця літа. Йдеться про заявки компаній-претендентів за формою S-1. Їхнє схвалення — частина бюрократичної процедури перед остаточним запуском ETF і виходом їх акцій на біржі.

За оцінкою інвестбанку JPMorgan запущені 11 січня спотові біржові біткоїн-фонди не залучать значного обсягу нового капіталу. Експерти вважають, що натомість у нові фонди будуть перенаправлені кошти з ф'ючерсних ETF, з криптобірж та інших сервісів. Вплив припливу коштів у біржові фонди на курс біткоїна у банку вважають перебільшеним.

Джерело: Мінфін
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