Австралійська фондова біржа розпочне торги акціями ETF на базі біткоїну

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Що відомо

Так звані спотові ETF на відміну від ф'ючерсних, які вже існували у США, Гонконгу та Австралії, мають на увазі постачання базового активу, тобто пряму купівлю криптовалюти. Запуск подібних фондів у США в січні став однією з головних передумов зростання крипторинку цього року.



Очікується, що за дебютом біткоїн-ETF від VanEck піде запуск біткоїн-фондів від BetaShares та DigitalX. Розгляд заявок цих емітентів продовжується.

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Нагадаємо

Перші біржові ф'ючерсні фонди на базі біткоїна були запущені два роки тому, 2022 року, на біржі CBOE Australia. Однак вони не мають великої популярності в інвесторів.



За результатами торгового дня 14 червня з біткоїн-ETF у США інвестори вивели $190 млн. Найбільше коштів — $80 млн пішло з фонду FBTC компанії Fidelity. З фондів GBTC компанії Grayscale та ARKB компаній Ark Invest та 21 Shares вивели відповідно $52 млн та $49 млн.

Обсяг коштів під управлінням біткоїн-ETF оцінюється в $57 млрд. Приплив інвестицій у криптовалютні активи, за оцінками експертів, на сьогодні становить близько $12 млрд.

Загальний відтік коштів із фондів орієнтованих на криптовалютні продукти в період з 10 по 14 червня становив $600 млн, що стало найбільшим показником з 22 березня 2024 року. Ймовірно, причиною цього стало рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) зберегти ключову ставку без змін на рівні 5,25−5,5%.



Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США після довгих коливань схвалила спотові біржові фонди на біткоїн 11 січня, а потім 24 травня на другу криптовалюту — Ethereum. Приплив коштів інвесторів у біткоїн-фонди став одним із факторів досягнення біткоїном нового історичного максимуму $74 тис. у березні.



За інформацією Fox Business, голова SEC Гері Генслер очікує на фінальне схвалення заявок компаній на запуск спотових ETF на базі Ethereum в США до кінця літа. Йдеться про заявки компаній-претендентів за формою S-1. Їхнє схвалення — частина бюрократичної процедури перед остаточним запуском ETF і виходом їх акцій на біржі.



За оцінкою інвестбанку JPMorgan запущені 11 січня спотові біржові біткоїн-фонди не залучать значного обсягу нового капіталу. Експерти вважають, що натомість у нові фонди будуть перенаправлені кошти з ф'ючерсних ETF, з криптобірж та інших сервісів. Вплив припливу коштів у біржові фонди на курс біткоїна у банку вважають перебільшеним.