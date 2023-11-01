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1 листопада 2023, 14:35 Читать на русском

Туреччина посилить регулювання криптоактивів, щоб вийти з «сірого списку» FATF

Туреччина готує нове законодавство щодо криптоактивів, щоб переконати Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), виключити її з «сірого списку» країн. Про це повідомляє Reuters.

Туреччина готує нове законодавство щодо криптоактивів, щоб переконати Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), виключити її з «сірого списку» країн.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що FATF у 2021 році знизила рейтинг Туреччини до так званого сірого списку країн, які не вживають достатніх заходів для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек заявив, що звіт FATF визнав Туреччину повністю відповідною всім, окрім одного, із 40 стандартів наглядового органу.

«Єдиним питанням, що залишилося в рамках технічної відповідності, є робота, пов'язана з криптоактивами. Ми подамо законопроєкт про криптоактиви до парламенту якнайшвидше. Після цього у Туреччини не буде причин залишатися в цьому сірому списку, якщо не буде інших політичних міркувань», — сказав Сімсек.

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Також зазначається, що Сімсек не надав жодних інших подробиць про заплановані законодавчі зміни.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що FATF внесла Болгарію до «сірого списку» через недоліки в протидії відмиванню грошей.

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Джерело: Мінфін
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