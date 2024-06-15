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15 червня 2024, 13:14

Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися у 2024 році — Опендатабот

Понад 7,8 млн перетинів кордону українцями зафіксувала Державна прикордонна служба за перші 4 місяці 2024 року. Це значно менше, ніж в аналогійний період минулого року. Близько 69 тис. осіб виїхали та не повернулися. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Понад 7,8 млн перетинів кордону українцями зафіксувала Державна прикордонна служба за перші 4 місяці 2024 року.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

7,8 млн разів українці перетинали кордон за перші місяці цього року. Загалом громадяни стали виїжджати за кордон на 10% рідше.

Читайте: Безкоштовне житло та зарплата від €900: як Литва залучає українців на роботу

Майже 69 тис. громадян — 1,5% від загальної кількості виїхавших — не повернулося в країну від початку року. У квітні вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало — аж на 56 тисяч. Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року — тоді не повернулося 62 тисячі українців.

Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. З них лише 142 тис. залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

Варто зазначити, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+42
mantis05
mantis05
15 червня 2024, 13:24
#
Норм так статистику имеют) но факт остаётся фактом: люди- уезжают. Голосуют деньгами и ногами. У друга из Борисполя спрашивал, как дела? Скидывает профиль олх, где выставил дом, квартиру, СТО на продажу. Вот и вся статистика. Сейчас выезжать- дорого, но не невозможно.
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
15 червня 2024, 13:39
#
Причинно-следственная связь. Кто ее поймет — тот понял жизнь и читает такие статьи без эмоций.
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0
Три літри
Три літри
15 червня 2024, 13:49
#
Вчергове опенфейкбот звітує по даним до яких немає доступу.
Вчергове Мінфін це передруковує
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