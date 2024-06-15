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15 червня 2024, 12:18

Як змінився бюджет українців на купівлю та оренду житла — опитування

Українці поступово повертаються з-за кордону та інших регіонів до рідних міст: тепер вдома перебуває 76% опитаних проти 65% у 2022 році та 70% у 2023 році. Про це йдеться у результатах опитування український маркетплейс нерухомості DIM.RIA.

Український маркетплейс нерухомості DIM.
Фото:depositphotos

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Місце перебування українців

Купівля нового житла

Серед опитаних користувачів маркетплейсу купити власне житло планує майже третина. Дві найпоширеніші мети — змінити орендоване житло на власне (36%) та змінити місце проживання (33%).

Найбільший попит мають квартири на вторинці, після них найчастіше розглядають новобудови, а третє і четверте місце посідають приватні будинки на вторинному ринку та щойно зведені будинки відповідно. Смартквартири у 2024 році обирають найменше.

Як змінився бюджет

Цьогоріч середній бюджет, який українці готові виділяти на купівлю власного житла, зріс майже на $5 тис. порівняно з аналогічними даними минулого року.

Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис., також протягом останнього року суттєво зросла кількість людей, які планують купити житло за $50−80 тисяч.

Яку нерухомість обирають для оренди

Уподобання в оренді збігаються з планами на купівлю: лідером є квартири на вторинці, далі — новобудови та приватні будинки.

Читайте: У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині

Серед пріоритетів, за якими українці обирають житло як для купівлі, так і для оренди, на перший план виходять доступна ціна, стан об'єкта, площа та зручність розташування. На наявність паркомісць більше зважають ті, хто планує купувати житло, а наявність укриття виявилась більш важливою для орендарів.

Методика дослідження

Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA провів опитування аудиторії, в якому взяли участь близько 1000 українців. В межах дослідження проаналізовано плани і побажання щодо бюджету для купівлі та оренди житла. У порівнянні з аналогічними показниками за 2022−23 роки середній бюджет на купівлю нерухомості зріс, а орендарі навпаки стали більш заощадливі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+12
Eventop
Eventop
15 червня 2024, 12:48
#
2024 рік прям економічний стрибок… судячи з графіків…
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