росія повинна покласти край своїй незаконній агресивній війні та заплатити за завдані нею збитки Україні. Наразі завдані збитки оцінюють в майже 500 мільярдів доларів. Про це йдеться у спільному комюніке країн G7 після саміту в Італії.
15 червня 2024, 9:28
росія має виплатити Україні збитки від війни. На сьогодні сума становить — $468 млрд
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Заява лідерів G7
Лідери G7 заявили, що російські активи залишаться заморожені доти, доки рф не припинить війну в Україні і не виплатить збитки Києву. Або ці кошти будуть передані Україні для відновлення.
За даними Світового банку, наразі сума завданих збитків Україні оцінюється в 486 мільярдів доларів. Однак з кожним днем ця сума збільшується.
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Нагадаємо
На сьогодні, відповідно до даних RDNA3 прямі збитки інфраструктурі складають близько 157,2 млрд дол. США, а потреба у відновленні обрахована в обсязі 486 млрд дол. США.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
а чого так скромно, давай вже міліони «по ціні квартири в Москві»