росія має виплатити Україні збитки від війни. На сьогодні сума становить — $468 млрд

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Заява лідерів G7

Лідери G7 заявили, що російські активи залишаться заморожені доти, доки рф не припинить війну в Україні і не виплатить збитки Києву. Або ці кошти будуть передані Україні для відновлення.

За даними Світового банку, наразі сума завданих збитків Україні оцінюється в 486 мільярдів доларів. Однак з кожним днем ця сума збільшується.

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Нагадаємо

На сьогодні, відповідно до даних RDNA3 прямі збитки інфраструктурі складають близько 157,2 млрд дол. США, а потреба у відновленні обрахована в обсязі 486 млрд дол. США.