Збитки та втрати енергосектору України перевищили $56 млрд — KSE

Внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об'єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять $50,5 млрд.

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Збитки енергосектору

За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки (KSE), прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року складають понад $16,1 млрд.

Найбільші збитки спричинили руйнування об'єктів генерації електричної енергії ($8,5 млрд), магістральних ліній передачі електроенергії ($2,1 млрд), а також нафтогазової інфраструктури ($3,3 млрд).

Непрямі втрати енергетичного сектору оцінюються в майже $40,1 млрд, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній — $39,6 млрд. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведенням демонтажних робіт на пошкоджених об'єктах — $0,5 млрд.

Загальні потреби відновлення енергетичного сектору України попередньо оцінені аналітичною командою KSE в розмірі $50,5 млрд, включно з фінансовою потребою на відбудову у повному обсязі зруйнованої та пошкодженої енергетичної інфраструктури із врахуванням принципу «Відбудувати краще, ніж було» ($48,5 млрд).

Решта включає забезпечення потреб ліквідності енергетичних компаній внаслідок втрачених через війну доходів ($2 млрд).