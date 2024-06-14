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14 червня 2024, 15:32

Україна висунула умови G7 перед виділенням $50 мільярдів — Мінфін

Україна мала ключові умови щодо виділення $50 млрд, зокрема, те, що країна повинна отримати кошти в цьому році. Про це заявив голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

Україна мала ключові умови щодо виділення $50 млрд, зокрема, те, що країна повинна отримати кошти в цьому році.
Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

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За його словами Київ мав такі ключові умови:

  • Україна повинна отримати кошти в цьому році;
  • кошти повинні носити безумовний характер;
  • кошти повинні бути спрямовані на будь-які цілі й видатки, яких потребує країна.

«До нас дослухалися і я сподіваюся, що в технічному рішенні, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек — конфіскацію активів, на якій ми також наполягали», — додав Марченко.

За його словами, без рішення щодо виділення $50 млрд, 2025 рік виглядав для України абсолютно незакритим не тільки в частині військових видатків, а й соціально-гуманітарних.

«В нас не було тих запевнень, які були потрібні. Зараз, ми ці запевнення, сподіваюся, отримали й технічні команди напрацюють ці рішення й далі в нас є перспектива сформувати бюджет на 2025 рік для того, щоб він передбачав всі необхідні нам видатки», — розповів міністр.

Нагадаємо

Вчора, 13 червня, лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього будуть використані відсотки від заморожених активів рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+72
nitrolog
nitrolog
14 червня 2024, 15:49
#
Перекладаю вимогу якщо хтось не зрозумів: «дайте гроші без контролю щоб ми могли з ними робити що завгодно і ви ніс свій не пхайте за ті 50 ярдів»
+
0
financialGenius
financialGenius
14 червня 2024, 16:35
#
Конечно , а то смотри что удумали эти США и страны Европы — контролировать хотят как мы пилим их деньги … видители не эффективно мы расходуем деньги на войну …
+
+42
nitrolog
nitrolog
14 червня 2024, 16:01
#
Цікаво виходить, тобі дають гроші, а ти ще умови ставиш при яких їх візьмеш))
+
0
BobKickass
BobKickass
14 червня 2024, 16:39
#
Ну так, а толку якщо дадуть з припискою «тільки на відбудову» ?! Ви ж перші завиєте нащо тратити гроші на тротуарну плитку якщо потрібно на війну.
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
14 червня 2024, 16:52
#
«Україна висунула умови G7 перед виділенням $50 мільярдів — Мінфін» — паренек ти не офігел?!
+
0
fae
fae
14 червня 2024, 16:59
#
15:32Україна висунула умови G7 перед виділенням $50 мільярдів — Мінфін

14:28Укренерго продовжило відключення світла сьогодні на чотири години


Не знаю как G7, а меня они уже напугали.
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