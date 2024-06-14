Україна висунула умови G7 перед виділенням $50 мільярдів — Мінфін

Україна мала ключові умови щодо виділення $50 млрд, зокрема, те, що країна повинна отримати кошти в цьому році. Про це заявив голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

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За його словами Київ мав такі ключові умови:

Україна повинна отримати кошти в цьому році;

кошти повинні носити безумовний характер;

кошти повинні бути спрямовані на будь-які цілі й видатки, яких потребує країна.

«До нас дослухалися і я сподіваюся, що в технічному рішенні, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек — конфіскацію активів, на якій ми також наполягали», — додав Марченко.

За його словами, без рішення щодо виділення $50 млрд, 2025 рік виглядав для України абсолютно незакритим не тільки в частині військових видатків, а й соціально-гуманітарних.

«В нас не було тих запевнень, які були потрібні. Зараз, ми ці запевнення, сподіваюся, отримали й технічні команди напрацюють ці рішення й далі в нас є перспектива сформувати бюджет на 2025 рік для того, щоб він передбачав всі необхідні нам видатки», — розповів міністр.

Нагадаємо

Вчора, 13 червня, лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього будуть використані відсотки від заморожених активів рф.