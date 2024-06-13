НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці

Національний банк України очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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Він зазначив, що така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.

«Водночас, як і раніше, виважена монетарна політика НБУ та мораторій на підвищення більшості житлово-комунальних тарифів обмежуватимуть зростання цін», — заявив Пишний.

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За його словами, НБУ не лише продовжуватиме політику захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення, але й покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання для забезпечення стійкості валютного ринку.

«Ці заходи є важливими для збереження контролю над інфляційними очікуваннями, утримання інфляції на помірному рівні у 2024 році та її повернення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років», — додав очільник Нацбанку.