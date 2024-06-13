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13 червня 2024, 14:24

НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці

Національний банк України очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Національний банк України очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року.
Фото: dtkt.ua

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Він зазначив, що така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію.

«Водночас, як і раніше, виважена монетарна політика НБУ та мораторій на підвищення більшості житлово-комунальних тарифів обмежуватимуть зростання цін», — заявив Пишний.

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За його словами, НБУ не лише продовжуватиме політику захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення, але й покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання для забезпечення стійкості валютного ринку.

«Ці заходи є важливими для збереження контролю над інфляційними очікуваннями, утримання інфляції на помірному рівні у 2024 році та її повернення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років», — додав очільник Нацбанку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+58
xo4y
xo4y
13 червня 2024, 14:27
#
Помірного!?Уряд сам розігнав інфляцію
+
+15
neverice
neverice
13 червня 2024, 15:05
#
Інфляцію розігнало вторгнення росії. Не забувайте про реальну причину.
Причому, інфляція у деяких країнах, де війни немає, вище, ніж у нас. Яскравий приклад — Туреччина.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
13 червня 2024, 16:21
#
Разогнало да, а поддерживает неопределенность и бесконечная война.
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