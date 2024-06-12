Річна інфляція у США у травні сповільнилася до мінімуму з квітня 2021 року

Річна інфляція у США у травні сповільнилася з 3,4% до 3,3% — мінімального рівня із квітня 2021 року. Про це свідчать дані Федерального бюро статистики праці, пише Forbes.

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Як змінилися ціни

У місячному обчисленні індекс споживчих цін США не змінився проти очікувань у 0,3% і такого самого значення за квітень.

Без урахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція зросла на 0,2% в порівнянні з квітнем і на 3,5% проти травня минулого року (у квітні 0,3% і 3,6%, відповідно).

Нагадаємо

Ключовий показник інфляції в США знизився другий місяць поспіль, що стало приємною несподіванкою для чиновників Федеральної резервної системи, які шукали ознаки того, що вони можуть почати знижувати процентні ставки.

Для боротьби з інфляцією багатьом центробанкам світу довелося рекордно підвищити ключові ставки, під які вони видають кредити банкам і тим самим регулюють надходження грошей в економіку.