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12 червня 2024, 19:34

Після презентації WWDC акції Apple стрімко пішли вгору

У вівторок, 11 червня, акції Apple зросли до свого першого рекорду з грудня, оскільки настрої інвесторів навколо виробника iPhone продовжують покращуватися. Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок, 11 червня, акції Apple зросли до свого першого рекорду з грудня, оскільки настрої інвесторів навколо виробника iPhone продовжують покращуватися.
Фото: pixabay.com

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Зростання акцій

Акції Apple злетіли на 7,3% до $207,15, що стало найбільшим одноденним стрибком з листопада 2022 року. Такий приріст додав $215,1 млрд до ринкової капіталізації компанії, що стало одним із найбільших одноденних приростів вартості будь-якої компанії в історії. Акції додали ще 0,3% під час розширених торгів.

Рекорд був досягнутий після щорічної WWDC, під час якої «яблучна компанія» продемонструвала низку функцій, пов’язаних зі штучним інтелектом (ШІ), і оголосила про партнерство OpenAI.

Читайте також: Apple представила свій ШІ, а також оголосила про кооперацію з OpenAI

Акції компанії зросли на понад 25% з квітневого мінімуму, що повернуло Apple ринкову капіталізацію вище $3 трлн і дозволило впритул наблизитися до повернення звання найдорожчої компанії у світі.

Apple закрилася з оцінкою в $3,18 трлн, що трохи нижче за Microsoft — $3,22 трлн.

Травень став найкращим місяцем для акцій Apple з липня 2022 року але, попри рекордну ціну акцій, цього року Apple зросла лише на 7,6%.

Читайте також: Apple запускає функцію Tap to Cash, яка дозволяє відправляти один одному гроші через iPhone

Компанія відстає від індексу Nasdaq 100, який зріс на 14%, в той час, як акції компаній, які раніше почали опановувати ШІ - Microsoft, Amazon, Alphabet та Meta — показали двозначний приріст.

Виробник чипів Nvidia, який орієнтований на ШІ, взагалі зріс на 144%, ненадовго обігнавши Apple.

Серед так званої «Чудової сімки» лише Tesla цього року показала гірші результати, ніж Apple. Виробник електромобілів впав в акціях на понад 30% цього року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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