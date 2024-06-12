Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Отже, загальна сума внеску країни до Фонду складе понад 275 мільйонів євро. Це найбільший внесок спонсорів до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро.
Фонд підтримки енергетики України: Німеччина зробить новий внесок на 50 млн євро
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«Ця допомога є надзвичайно важливою для нас. Відповідні кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, яке росія руйнує своїми регулярними атаками на наші об'єкти», — наголосив він.
З березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.
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Нагадаємо
Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року.
За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Ісландія, Естонія.
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