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12 червня 2024, 18:10

Фонд підтримки енергетики України: Німеччина зробить новий внесок на 50 млн євро

Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Отже, загальна сума внеску країни до Фонду складе понад 275 мільйонів євро. Це найбільший внесок спонсорів до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро.

Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро.
Фото:depositphotos

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«Ця допомога є надзвичайно важливою для нас. Відповідні кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, яке росія руйнує своїми регулярними атаками на наші об'єкти», — наголосив він.

З березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

Читайте: Велика Британія внесе до Фонду підтримки енергетики України 23 мільйони євро

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року.

За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Ісландія, Естонія.

Читайте:Ісландія внесе майже 700 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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