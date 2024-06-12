Фонд підтримки енергетики України: Німеччина зробить новий внесок на 50 млн євро

Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро . Отже, загальна сума внеску країни до Фонду складе понад 275 мільйонів євро. Це найбільший внесок спонсорів до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро.

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«Ця допомога є надзвичайно важливою для нас. Відповідні кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, яке росія руйнує своїми регулярними атаками на наші об'єкти», — наголосив він.

З березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

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Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року.

За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Ісландія, Естонія.

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