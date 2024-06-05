Ісландія зробить другий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 667 тис. євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
5 червня 2024, 8:48
Ісландія внесе майже 700 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України
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Підтримка України
«Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальна сума внеску цієї країни до Фонду зросте до 2,72 млн євро.
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Нагадаємо
Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи Міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії рф.
Джерело: Мінфін
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